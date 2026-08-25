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O ecotaxă din Bulgaria e de 14 ori mai mare decât în România / „Investitorii se uită spre România”/ „Bulgaria e cu 20 de ani în urmă”

România a ajuns să aibă un avantaj important față de Bulgaria într-un domeniu care devine esențial pentru sistemul energetic: stocarea energiei în baterii. O analiză citată marți de radioul public bulgar arată că firmele din Bulgaria plătesc o taxă de produs de aproximativ 2,81 euro pentru fiecare kilogram de baterii industriale destinate stocării energiei, în timp ce în România nivelul comparabil este de circa 0,20 euro/kg. Adică de 14 ori mai mult.
O ecotaxă din Bulgaria e de 14 ori mai mare decât în România / „Investitorii se uită spre România”/ „Bulgaria e cu 20 de ani în urmă”
Luiza Moldovan
25 aug. 2026, 18:59, Știri externe
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Companiile bulgare care investesc în sisteme de stocare a energiei electrice suportă costuri de aproximativ 2,81 euro/kg pentru bateriile industriale, în timp ce, potrivit industriei bulgare, în România rata comparabilă este de circa 0,20 euro/kg, potrivit bnrnews.bg.

Diferența de aproximativ 14 ori mai mare a declanșat o dezbatere la Sofia privind modul în care sunt calculate taxele pentru baterii.

O diferență uriașă de taxare între România și Bulgaria

Diferența de taxare dintre Bulgaria și România începe să fie analizată de industria bulgară în contextul dezvoltării rapide a sistemelor de stocare a energiei electrice.

Potrivit Asociației Inginerilor Electricieni și Electronicieni din Bulgaria (BASEL), companiile din Bulgaria plătesc aproximativ 2,81 euro/kg pentru bateriile industriale destinate stocării energiei, în timp ce rata comparabilă din România este estimată la aproximativ 0,20 euro/kg.

BASEL susține că această diferență pune companiile bulgare într-o poziție dezavantajoasă și poate crește încă și mai mult costurile proiectelor de stocare.

Povara, dacă vorbim despre ecotaxa pentru baterii, comparativ cu investiția în sine este între 8 și 12%. Deci, de acolo încolo, pentru fiecare proiect puteți calcula ce fel de povară este”, a spus la Radio Sofia dr. ing. Dimitar Beleliev, președintele BASEL.

România, o alternativă pentru investitori

Beleliev spune că nivelul taxei nu e singurul factor care-i ține departe pe investitori.

El susține că problema este mai degrabă una de competitivitate și de predictibilitate a mediului de afaceri, context în care el arată spre România ca spre o destinație de succes pentru proiectele de stocare a energiei, pentru că Bulgaria nu pare să găsească o soluție rezonabilă pentru nivelul taxelor.

Mai mult, Beleliev spune că Bulgaria e în urmă cu 20 de ani la metodologia de calcul, pentru că atunci industria și tehnologia bateriilor erau mult diferite față de cele de acum.

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