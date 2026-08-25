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Copii din Gaza nu mai au voie să înalțe zmee. Măsura vine în urma amenințărilor Israelului

Autoritățile din Fâșia Gaza i-au avertizat pe părinți să nu își mai lase copii să înalțe zmee. Măsura a venit după ce Israelul a amenințat că va relua operațiunile militare dacă Hamas va reîncepe utilizarea zmeielor și baloanelor ca mijloace de atac peste graniță.
Copii din Gaza nu mai au voie să înalțe zmee. Măsura vine în urma amenințărilor Israelului
Hepta/Mediafax Foto
Radu Mocanu
25 aug. 2026, 20:27, Știri externe
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Măsura a fost anunțată de comitetele populare formate din ONG-uri locale și organizații caritabile care administrează taberele de refugiați și adăposturile din Gaza, anunțul fiind coordonat cu gruparea Hamas, notează Reuters

„Depunem eforturi neobosite pe teren și facem tot posibilul pentru a opri această practică, nu pentru a îngrădi copilăria micuților noștri, care au fost deja privați de drepturile fundamentale la joacă și la o viață în siguranță, ci pentru a le proteja viețile nevinovate”, a notat comunicatul. 

În cursul ultimei luni, cetățenii israelieni care locuiesc în apropierea enclavei au observat cum mai multe baloane sau zmee au plutit dinspre Gaza spre teritoriul israelian.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat duminică că cei responsabili de lansarea de zmee, baloane sau drone către Israel vor fi vizați de eliminări țintite, iar zonele de unde sunt trimise acestea vor primi ordine de evacuare.  

Un oficial israelian din domeniul apărării a acuzat Hamas că încearcă să provoace Israelul prin încurajarea locuitorilor din Gaza să trimită zmeie peste graniță. 

De partea cealaltă, un oficial Hamas a declarat că gruparea s-a plâns mediatorilor acordului de încetare a focului, acuzând Israelul că folosește problema zmeielor drept „pretext” pentru continuarea războiului. 

Un reprezentant al Consiliului Păcii a transmis că „toate activitățile militante din Gaza trebuie să înceteze, inclusiv înălțarea zmeielor”, precizând însă că și Israelul trebuie să respecte armistițiul. 

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