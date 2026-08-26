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8.000 de euro, 10 puncte pierdute într-o secundă, mașină blocată 3 luni. Prețul unei greșeli de câteva secunde

O manevră greșită de câteva secunde pe autostradă poate costa un șofer din Italia mii de euro și permisul de conducere. Legea nu ține cont de scuze, nici măcar de un GPS defect.
8.000 de euro, 10 puncte pierdute într-o secundă, mașină blocată 3 luni. Prețul unei greșeli de câteva secunde
Andreea Tobias
26 aug. 2026, 09:06, Știri externe
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Intrarea pe contrasens pe autostradă este considerată în Italia una dintre cele mai grave abateri rutiere.

Amenda poate ajunge până la 8.186 de euro, iar șoferul pierde automat 10 puncte din permis.

Vehiculul este reținut trei luni, iar permisul este revocat, nu doar suspendat. Nici o aplicație de navigație nu scutește de răspundere, așa cum a aflat pe propria piele un bărbat de 75 de ani oprit pe autostrada A14.

Detaliile complete despre sancțiuni, contestații și cazurile care duc la dosar penal pot fi citite pe Mediafax Italia.

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