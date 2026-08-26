Pură coincidență: Următoarea furtună tropicală din Atlantic se va numi Dolly. Nu are legătură cu moartea lui Dolly Parton

Pentru regiunea Atlanticului, listele cu nume sunt în ordine alfabetică și alternează între nume masculine și feminine.

Potrivit Euronews, acest sezon a început cu furtuna tropicală Arthur care a lovit coasta Golfului SUA în iunie, iar furtuna tropicală Bertha a provocat ploi în Louisiana și Texas în iulie.

De asemenea, furtuna tropicală Cristobal s-a format și s-a disipat rapid în Atlantic la începutul lunii august.

Ar putea avea loc o furtună în largul Africii

Centrul Național pentru Uragane monitorizează un sistem meteorologic în largul Africii. Acesta s-ar putea intensifica și transforma într-o furtună tropicală cu un nume.

Condițiile erau favorabile pentru ca zona cu furtuni din sudul insulelor Capului Verde să se transforme într-o depresiune tropicală la un moment dat în săptămâna viitoare, au declarat meteorologii de la centrul cu sediul în Miami, marți seara.

Dacă se va dezvolta în continuare, cu vânturi maxime susținute de cel puțin 63 km/h, sistemul va fi numit furtuna tropicală Dolly.

Cu toate acestea, alegerea numelui nu are legătură cu moartea legendei muzicii country, Dolly Parton.

Administrația Națională Oceanică și Atmosferică a prognozat un sezon al uraganelor în Atlantic sub medie. Acest fapt este cauzat de fenomenul climatic El Niño, potrivit sursei citate.

De ce poartă nume furtunile

NHC și alte agenții meteorologice denumesc furtunile pentru a transmite cu ușurință avertismentele despre acestea oamenilor și pentru a evita confuzia. OMM spune că numele sunt alese astfel încât să fie scurte și ușor de pronunțat. Totodată, trebuie să fie familiare regiunilor lumii în care sunt folosite numele furtunilor.