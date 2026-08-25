Dolly Parton, legenda muzicii country, a murit la 80 de ani

Dolly Parton, cântăreață, compozitoare și actriță americană, a murit la vârsta de 80 de ani, după o carieră care s-a întins pe mai multe decenii și a transformat-o într-una dintre cele mai importante figuri ale muzicii country, potrivit publicației People.

Vestea a fost anunțată de nepotul artistei într-un videoclip publicat pe Instagram pe 25 august.

Moartea lui Dolly Parton survine la doar patru zile după ce artista oferise un nou mesaj despre starea sa de sănătate.

Într-un interviu acordat PEOPLE, ea spusese că se confruntă cu probleme medicale cărora nu le acordase suficientă atenție în perioada în care a avut grijă de soțul ei, Carl Dean, care a murit în martie 2025.

O carieră construită în șase decenii

Dolly Parton s-a născut în 1946, în Tennessee, într-o familie numeroasă și modestă. A început să cânte și să compună încă din copilărie, iar după absolvirea liceului s-a mutat la Nashville, unde avea să-și construiască întreaga carieră.

Debutul său discografic a venit în 1967, cu albumul Hello, I’m Dolly.

În anii care au urmat, Parton a devenit una dintre cele mai importante artiste country, cu hituri precum „Jolene”, „9 to 5” și „I Will Always Love You”.

„I Will Always Love You”, scrisă inițial de Parton ca un cântec de despărțire de partenerul său profesional Porter Wagoner, a devenit un fenomen internațional după ce Whitney Houston a înregistrat propria versiune pentru filmul The Bodyguard, în 1992.

Parton a avut succes și la Hollywood. A jucat în filme precum 9 to 5, The Best Little Whorehouse in Texas, Rhinestone și Steel Magnolias.

De-a lungul carierei, a câștigat 11 premii Grammy, un Emmy, numeroase distincții din industria country și un Oscar onorific. A fost inclusă în Country Music Hall of Fame în 1999 și în Rock & Roll Hall of Fame în 2022.

Potrivit PEOPLE, Parton a vândut peste 160 de milioane de albume la nivel mondial, fiind considerată cea mai bine vândută artistă country din toate timpurile.

Ultimii ani au fost marcați de probleme de sănătate

În ultimii ani, Parton a continuat să lucreze, dar a început să aibă probleme de sănătate care au determinat-o să-și reducă activitatea.

În 2025, artista și-a amânat rezidența programată la Las Vegas, explicând că medicii îi recomandaseră mai multe proceduri. Ulterior, în mai 2026, a anulat definitiv proiectul și a spus că răspunde bine la tratament și că starea sa se îmbunătățește.

Cu doar câteva zile înainte de moarte, Parton vorbise din nou despre sănătatea sa și despre faptul că recuperarea continuă. Ea spunea că, în ciuda problemelor medicale, încă lucrează și că mai are multe proiecte pe care își dorește să le ducă la bun sfârșit.

Artista pregătea inclusiv deschiderea unui muzeu dedicat vieții sale la Nashville, precum și proiecte legate de musicalul inspirat de propria poveste.

Dincolo de muzică

Dolly Parton a devenit în ultimele decenii și o importantă filantroapă.

Una dintre cele mai cunoscute inițiative ale sale este Imagination Library, program care oferă cărți gratuite copiilor și care a fost inspirat, în parte, de tatăl artistei, care nu a învățat niciodată să citească și să scrie. Programul a ajuns să distribuie milioane de cărți copiilor din mai multe țări.

Parton a fost, de asemenea, proprietară a parcului de distracții Dollywood din Tennessee și a continuat să se implice în proiecte de divertisment, afaceri și caritate până în ultimii ani ai vieții.

Moartea sa marchează dispariția uneia dintre cele mai recognoscibile personalități ale muzicii americane, cu o carieră care a depășit granițele genului country și s-a întins pe aproape șase decenii.