Ani de așteptare și mii de lire pentru tratament. Criza serviciilor pentru ADHD și autism din Anglia

O femeie a fost scoasă fără avertisment de pe lista de așteptare pentru tratamentul medicamentos al ADHD, după aproape patru ani, rămânând fără sprijinul de care avea nevoie timp de aproximativ șase luni, potrivit The Guardian.

Un alt pacient a primit o evaluare pentru autism care a durat doar 50 de minute și care nu a respectat recomandările Institutului Național pentru Excelență în Sănătate și Îngrijire (NICE). Un bărbat trimis către un serviciu pentru ADHD care încă nu era operațional a ajuns să plătească aproape 4.000 de lire pentru tratament privat.

Numărul plângerilor a crescut de la 410 în 2021-2022 la 1.257 în 2025-2026, o creștere de peste 200%, în timp ce au crescut și numărul trimiterilor, precum și cel al persoanelor aflate pe liste de așteptare pentru evaluare, tratament și sprijin.

Cererea, crescută dramatic în Anglia

Cererea pentru serviciile de evaluare și sprijin pentru ADHD și autism a crescut dramatic în Anglia, numărul trimiterilor deschise către NHS, sistemul public de sănătate din Marea Britanie, ajungând la aproximativ 562.000.

Peste 60% dintre adulți și copii se confruntă cu perioade de așteptare de peste un an, iar datele privind prescrierea medicamentelor indică, la rândul lor, creșteri istorice de-a lungul mai multor ani.

Paula Sussex, reprezentanta pentru servicii parlamentare și medicale, a declarat că serviciile pentru ADHD și autism sunt „supuse unei presiuni semnificative, cererea depășind capacitatea”.

Tratament în valoare de 4.000 de lire

Într-un caz, Rich, în vârstă de 48 de ani, a cerut să fie trimis la psihiatrie pentru tratamentul ADHD. Solicitarea i-a fost respinsă și s-a cerut să fie trimis către un serviciu local pentru ADHD, care era încă în curs de dezvoltare și nu avea o dată de deschidere. Ombudsmanul a constatat că tratamentul său prin NHS a fost întârziat cu cinci luni. Rich a considerat că nu avea altă opțiune decât să plătească pentru servicii private, în valoare de aproape 4.000 de lire.

Într-o altă anchetă, o femeie a fost scoasă de pe lista de așteptare pentru ajustarea tratamentului medicamentos pentru ADHD, fără avertisment sau un motiv valid. Ea a rămas fără sprijinul specializat pentru monitorizarea tratamentului timp de aproximativ șase luni. Întârzierea este posibil să-i fi afectat simptomele și capacitatea de a desfășura activități de zi cu zi, provocându-i frustrare și suferință.