„Suntem ortodocși, slavi și scriem cu alfabetul chirilic”: argumentele Bulgariei pentru politica față de Ucraina

Bulgaria are o situație istorică și geopolitică diferită de cea a statelor care susțin un sprijin mai puternic pentru Ucraina, iar politica externă a Sofiei trebuie să țină cont de aceste particularități, a declarat marți deputatul Anton Kutev, din formațiunea de stânga Bulgaria Progresistă, la televiziunea publică bulgară.

„Bulgaria se află în Balcani. Fiecare țară ar trebui să aibă o politică diferențiată față de diferite state. Unele sunt relațiile pe care le putem menține cu lumea estică, altele sunt cele cu partenerii noștri din UE și altele cele cu SUA. Politica corectă este să ne urmărim propriile interese peste tot. Asta facem”, a declarat Kutev, citat de Novinite.

Bulgaria ține cont de opțiunile populației

Kutev își argumentează poziția prin diferențele dintre Bulgaria, pe de o parte, și Polonia și statele baltice, pe de altă parte, cunoscute pentru poziția lor fermă față de Moscova, făcând trimitere la legăturile istorice și culturale ale Bulgariei cu Rusia.

„Profilul țărilor baltice este complet diferit de al nostru. Noi, în Balcani, avem o istorie complet diferită. Suntem ortodocși, scriem cu alfabetul chirilic, suntem slavi. Bulgaria are un profil complet diferit, un profil istoric”, a spus deputatul formațiunii de stânga.

În opinia sa, politica adoptată de autorități trebuie să reflecte și opțiunile populației bulgare.

„Nu putem și nu ar trebui să impunem poporului bulgar alte lucruri. Guvernul ține cont de cerințele bulgarilor. Polonezii și balticii au alte cerințe”, a afirmat Kutev.

Radev: Bulgaria și-a exprimat clar poziția

Declarațiile au fost făcute după reuniunea „Coaliției de Voință”, care a avut loc luni la Kiev, în cadrul căreia statele participante au discutat intensificarea ajutorului militar pentru Ucraina și măsuri suplimentare de presiune asupra Rusiei.

Premierul bulgar Rumen Radev a apărat în repetate rânduri decizia Sofiei de a nu participa la acest format. El a susținut că Bulgaria și-a exprimat deja clar poziția și că nu trebuie acordată o semnificație suplimentară invitațiilor primite pentru participarea la reuniunile coaliției.

„Mi-am exprimat clar poziția, așa că invitațiile nu contează. Cred că nu este nevoie să facem speculații aici”, a declarat Radev.