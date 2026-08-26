Prima pagină » Știri externe » „Suntem ortodocși, slavi și scriem cu alfabetul chirilic”: argumentele Bulgariei pentru politica față de Ucraina

„Suntem ortodocși, slavi și scriem cu alfabetul chirilic”: argumentele Bulgariei pentru politica față de Ucraina

Bulgaria ar trebui să-și stabilească politica față de Ucraina în funcție de propriile interese și de profilul său istoric, diferit de cel al Poloniei și al statelor baltice, susține un deputat bulgar. Printre argumentele invocate pentru abordarea Sofiei se numără identitatea ortodoxă și slavă a țării.
„Suntem ortodocși, slavi și scriem cu alfabetul chirilic”: argumentele Bulgariei pentru politica față de Ucraina
Maria Miron
26 aug. 2026, 09:38, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Bulgaria are o situație istorică și geopolitică diferită de cea a statelor care susțin un sprijin mai puternic pentru Ucraina, iar politica externă a Sofiei trebuie să țină cont de aceste particularități, a declarat marți deputatul Anton Kutev, din formațiunea de stânga Bulgaria Progresistă, la televiziunea publică bulgară.

„Bulgaria se află în Balcani. Fiecare țară ar trebui să aibă o politică diferențiată față de diferite state. Unele sunt relațiile pe care le putem menține cu lumea estică, altele sunt cele cu partenerii noștri din UE și altele cele cu SUA. Politica corectă este să ne urmărim propriile interese peste tot. Asta facem”, a declarat Kutev, citat de Novinite.

Bulgaria ține cont de opțiunile populației

Kutev își argumentează poziția prin diferențele dintre Bulgaria, pe de o parte, și Polonia și statele baltice, pe de altă parte, cunoscute pentru poziția lor fermă față de Moscova, făcând trimitere la legăturile istorice și culturale ale Bulgariei cu Rusia.

„Profilul țărilor baltice este complet diferit de al nostru. Noi, în Balcani, avem o istorie complet diferită. Suntem ortodocși, scriem cu alfabetul chirilic, suntem slavi. Bulgaria are un profil complet diferit, un profil istoric”, a spus deputatul formațiunii de stânga.

În opinia sa, politica adoptată de autorități trebuie să reflecte și opțiunile populației bulgare.

„Nu putem și nu ar trebui să impunem poporului bulgar alte lucruri. Guvernul ține cont de cerințele bulgarilor. Polonezii și balticii au alte cerințe”, a afirmat Kutev.

Radev: Bulgaria și-a exprimat clar poziția

Declarațiile au fost făcute după reuniunea „Coaliției de Voință”, care a avut loc luni la Kiev, în cadrul căreia statele participante au discutat intensificarea ajutorului militar pentru Ucraina și măsuri suplimentare de presiune asupra Rusiei.

Premierul bulgar Rumen Radev a apărat în repetate rânduri decizia Sofiei de a nu participa la acest format. El a susținut că Bulgaria și-a exprimat deja clar poziția și că nu trebuie acordată o semnificație suplimentară invitațiilor primite pentru participarea la reuniunile coaliției.

„Mi-am exprimat clar poziția, așa că invitațiile nu contează. Cred că nu este nevoie să facem speculații aici”, a declarat Radev.

Recomandarea video

Via Carpatia: Megaproiectul de 3.000 km care va lega Marea Baltică de Salonic și Istanbul / Drumul ar urma să treacă și prin România
G4Media
Cum arată Donbass Arena, stadionul lui Șahtior, la 4 ani de la războiul declanșat de Rusia
GSP.ro
Parlamentul a decis: Consilierii locali din aparatele partidelor sunt salvați de la incompatibilitate. Senatul a eliminat prevederile controversate. USR atacă legea la CCR
Gandul
Cazimir Ionescu, primele declarații după moartea fiicei sale: ,,Am crezut că îi va face bine să meargă acolo”
Cancan
Cum și-a împăcat Bogdan Stancu soția după escapada cu prezentatoarea TV. VIDEO
Prosport
Scenariu avansat de la Moscova: Vladimir Putin vrea să distrugă centrul Kievului și să folosească arme nucleare tactice în Ucraina, ca ultimă soluție
Libertatea
Ajutorul de deces în 2026. Câți bani pot primi familiile și ce acte sunt necesare?
CSID
Indicatorul rutier pe care mulți șoferi îl interpretează greșit. Semnificația se schimbă în funcție de țară
Promotor
Harta marilor angajatori din România: Care sunt cele mai mari companii după numărul de salariați, județ cu județ
Economedia