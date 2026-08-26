Bulgaria spune „nu” participării directe la o forță internațională în Ucraina

Bulgaria a anunțat încă din iulie că nu va participa la „Coaliția de Voință”, premierul Rumen Radev afirmând atunci că locul țării sale nu este în acest format. Sofia susține însă dreptul altor state de a contribui la sprijinirea Ucrainei în funcție de propriile capacități și decizii, potrivit Novinite.

Sofia exclude implicarea directă în Ucraina

Premierul bulgar Rumen Radev a revenit asupra subiectului luni, când „Coaliția de Voință” s-a reunit din nou pentru a discuta sprijinul acordat Ucrainei. Întrebat despre rolul Bulgariei în acest format, el a cerut să nu se facă speculații, precizând doar că ambasadorul Bulgariei participa la Kiev la manifestările dedicate Zilei Independenței Ucrainei.

Ministrul bulgar de Externe, Velislava Petrova-Ciamova, a explicat, la rândul său, că fiecare stat decide în ce mod sprijină Ucraina.

„Diferitele țări pot acorda un astfel de sprijin în moduri diferite, în funcție de propriile posibilități și interese”, a declarat șefa diplomației bulgare.

Planurile pentru o forță multinațională

Statele din „Coaliția de Voință” analizează în continuare posibilitatea desfășurării unei forțe multinaționale în Ucraina. La reuniunea de la Kiev, liderii coaliției au confirmat că pregătirile pentru această forță vor continua, iar desfășurarea sa urmează să aibă loc după o încetare credibilă a ostilităților.

Planurile discutate de Marea Britanie și Franța încă din 2025 fac parte dintr-un sistem mai amplu de garanții de securitate pentru Ucraina. Acestea includ măsuri pentru prevenirea unui nou atac al Rusiei, instruirea militarilor ucraineni și sprijin pentru refacerea capacităților militare ale țării. Numărul militarilor și componența eventualei forțe internaționale nu au fost încă stabilite.

În paralel, statele membre ale coaliției au decis să intensifice sprijinul militar pentru Ucraina, în special în domeniul apărării aeriene, și să consolideze cooperarea cu industria ucraineană de apărare. Totodată, au cerut Rusiei să accepte o încetare completă și necondiționată a focului.

România face parte din „Coaliția de Voință”, iar președintele Nicușor Dan a participat online la reuniunea de luni. Discuțiile au vizat inclusiv garanțiile de securitate pentru Ucraina și riscurile de la granițele NATO și din regiunea Mării Negre.