Prima pagină » Știri externe » Bulgaria spune „nu” participării directe la o forță internațională în Ucraina

Bulgaria spune „nu” participării directe la o forță internațională în Ucraina

Bulgaria susține eforturile statelor care vor să ofere Ucrainei garanții de securitate, dar exclude participarea directă la o eventuală forță internațională desfășurată în această țară.
Bulgaria spune „nu” participării directe la o forță internațională în Ucraina
premierul bulgar Rumen Radev/sursa foto: Guvernul Bulgariei
Maria Miron
26 aug. 2026, 08:02, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Bulgaria a anunțat încă din iulie că nu va participa la „Coaliția de Voință”, premierul Rumen Radev afirmând atunci că locul țării sale nu este în acest format. Sofia susține însă dreptul altor state de a contribui la sprijinirea Ucrainei în funcție de propriile capacități și decizii, potrivit Novinite.

Sofia exclude implicarea directă în Ucraina

Premierul bulgar Rumen Radev a revenit asupra subiectului luni, când „Coaliția de Voință” s-a reunit din nou pentru a discuta sprijinul acordat Ucrainei. Întrebat despre rolul Bulgariei în acest format, el a cerut să nu se facă speculații, precizând doar că ambasadorul Bulgariei participa la Kiev la manifestările dedicate Zilei Independenței Ucrainei.

Ministrul bulgar de Externe, Velislava Petrova-Ciamova, a explicat, la rândul său, că fiecare stat decide în ce mod sprijină Ucraina.

„Diferitele țări pot acorda un astfel de sprijin în moduri diferite, în funcție de propriile posibilități și interese”, a declarat șefa diplomației bulgare.

Planurile pentru o forță multinațională

Statele din „Coaliția de Voință” analizează în continuare posibilitatea desfășurării unei forțe multinaționale în Ucraina. La reuniunea de la Kiev, liderii coaliției au confirmat că pregătirile pentru această forță vor continua, iar desfășurarea sa urmează să aibă loc după o încetare credibilă a ostilităților.

Planurile discutate de Marea Britanie și Franța încă din 2025 fac parte dintr-un sistem mai amplu de garanții de securitate pentru Ucraina. Acestea includ măsuri pentru prevenirea unui nou atac al Rusiei, instruirea militarilor ucraineni și sprijin pentru refacerea capacităților militare ale țării. Numărul militarilor și componența eventualei forțe internaționale nu au fost încă stabilite.

În paralel, statele membre ale coaliției au decis să intensifice sprijinul militar pentru Ucraina, în special în domeniul apărării aeriene, și să consolideze cooperarea cu industria ucraineană de apărare. Totodată, au cerut Rusiei să accepte o încetare completă și necondiționată a focului.

România face parte din „Coaliția de Voință”, iar președintele Nicușor Dan a participat online la reuniunea de luni. Discuțiile au vizat inclusiv garanțiile de securitate pentru Ucraina și riscurile de la granițele NATO și din regiunea Mării Negre.

Recomandarea video

Via Carpatia: Megaproiectul de 3.000 km care va lega Marea Baltică de Salonic și Istanbul / Drumul ar urma să treacă și prin România
G4Media
Cum arată Donbass Arena, stadionul lui Șahtior, la 4 ani de la războiul declanșat de Rusia
GSP.ro
Parlamentul a decis: Consilierii locali din aparatele partidelor sunt salvați de la incompatibilitate. Senatul a eliminat prevederile controversate. USR atacă legea la CCR
Gandul
Fiica fostului senator Cazimir Ionescu a fost găsită moartă într-o locuință din Argeș. Avea doar 22 de ani
Cancan
Cum și-a împăcat Bogdan Stancu soția după escapada cu prezentatoarea TV. VIDEO
Prosport
Scenariu avansat de la Moscova: Vladimir Putin vrea să distrugă centrul Kievului și să folosească arme nucleare tactice în Ucraina, ca ultimă soluție
Libertatea
Ajutorul de deces în 2026. Câți bani pot primi familiile și ce acte sunt necesare?
CSID
Indicatorul rutier pe care mulți șoferi îl interpretează greșit. Semnificația se schimbă în funcție de țară
Promotor
Harta marilor angajatori din România: Care sunt cele mai mari companii după numărul de salariați, județ cu județ
Economedia