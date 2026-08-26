Tragedie într-un spital din Pakistan: 13 bebeluși au murit într-un incendiu

Cel puțin 13 copii, în majoritate nou-născuți, și-au pierdut viața în urma incendiului. Flăcările au izbucnit în secția de ginecologie a Institutului Pakistanului pentru Științe Medicale, potrivit CNN.

Potrivit surselor din cadrul echipelor de salvare, incendiul ar fi fost declanșat de explozia unui compresor de aer condiționat. Acesta se afla în interiorul secției de nou-născuți. Autoritățile spitalului au reușit să salveze un singur copil, au precizat aceleași surse. Câțiva bebeluși rămân în stare critică, iar numărul victimelor ar putea crește.

13 newborn babies have reportedly died in a tragic fire at #PIMS Children’s Hospital in Islamabad. Initial information suggests the fire may have been caused by an air compressor explosion.

The fire broke out on the third floor of the Gynecology Ward. #Fire pic.twitter.com/gVxru7VoOP — Salman Ali Awan (@salmanaliawan) August 26, 2026

Comisarul-șef al Islamabadului, Sohail Ashraf, a declarat că apelul de urgență a fost primit miercuri. Acesta a venit puțin înainte de ora 7 dimineața, ora locală. Echipele de intervenție au ajuns rapid la fața locului. Acestea au reușit să stingă incendiul, potrivit unei postări a lui Ashraf pe X.

Unitatea PIMS este administrată de guvern și ocupă un amplasament întins din capitala pakistaneză. Potrivit site-ului instituției, misiunea sa este să funcționeze ca universitate medicală de prim rang, axată pe cercetare.