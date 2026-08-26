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Tragedie într-un spital din Pakistan: 13 bebeluși au murit într-un incendiu

Cel puțin 13 bebeluși, majoritatea nou-născuți, au murit într-un incendiu izbucnit la cel mai mare spital din Islamabad. Potrivit primelor informații, focul ar fi pornit după explozia unui compresor de aer condiționat.
Tragedie într-un spital din Pakistan: 13 bebeluși au murit într-un incendiu
Andreea Tobias
26 aug. 2026, 08:08, Știri externe
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Cel puțin 13 copii, în majoritate nou-născuți, și-au pierdut viața în urma incendiului. Flăcările au izbucnit în secția de ginecologie a Institutului Pakistanului pentru Științe Medicale, potrivit CNN.

Potrivit surselor din cadrul echipelor de salvare, incendiul ar fi fost declanșat de explozia unui compresor de aer condiționat. Acesta se afla în interiorul secției de nou-născuți. Autoritățile spitalului au reușit să salveze un singur copil, au precizat aceleași surse. Câțiva bebeluși rămân în stare critică, iar numărul victimelor ar putea crește.

Comisarul-șef al Islamabadului, Sohail Ashraf, a declarat că apelul de urgență a fost primit miercuri. Acesta a venit puțin înainte de ora 7 dimineața, ora locală. Echipele de intervenție au ajuns rapid la fața locului. Acestea au reușit să stingă incendiul, potrivit unei postări a lui Ashraf pe X.

Unitatea PIMS este administrată de guvern și ocupă un amplasament întins din capitala pakistaneză. Potrivit site-ului instituției, misiunea sa este să funcționeze ca universitate medicală de prim rang, axată pe cercetare.

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