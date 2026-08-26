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„Vârful aisbergului”: mii de zone cu risc de contaminare chimică, în atenția experților din Marea Britanie

O investigație privind contaminarea istorică cu substanțe chimice în Țara Galilor a readus în atenție amploarea unei probleme de mediu vechi de decenii. Un cercetător estimează că în Marea Britanie există aproximativ 20.000 de situri considerate de mare îngrijorare.
„Vârful aisbergului”: mii de zone cu risc de contaminare chimică, în atenția experților din Marea Britanie
Imagine cu caracter ilustrativ Sursa foto: Pixabay
Oana Antipa
26 aug. 2026, 08:42, Știri externe
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Stephen Constance, în vârstă de 61 de ani, fost angajat al fabricii Monsanto din Newport în anii ’90, a povestit că a lucrat timp de trei ani la izolarea unor deșeuri toxice deja îngropate. Potrivit acestuia, echipamentele de protecție erau precare, iar muncitorii nu ar fi fost informați complet asupra substanțelor la care erau expuși, relatează BBC.

Constance trebuia să sape un șanț de aproximativ șase metri adâncime în jurul depozitului, ulterior izolat cu membrane din plastic și argilă lichidă. Fostul angajat crede că soluția putea împiedica dispersarea contaminanților în aer, dar se îndoiește că era suficientă pentru a evita infiltrarea lor în sol, în condițiile nivelului ridicat al apei subterane.

El se află în remisie după un limfom folicular, dar a subliniat că nu susține existența unei legături între boală și activitatea sa profesională.

PCB, substanțe interzise de zeci de ani

În centrul investigației se află bifenilii policlorurați, cunoscuți drept PCB, substanțe utilizate pe scară largă în secolul trecut și ulterior interzise. În Marea Britanie, utilizarea lor a fost interzisă în anii ’70, iar ulterior restricțiile au fost adoptate de 151 de țări.

Documentarul prezintă și un memorandum Monsanto din 1972 care ar indica faptul că societatea cunoștea pericolele PCB pentru sănătatea umană. În aceeași perioadă, compania și-a intensificat activitatea la fabrica din Newport, potrivit investigației.

David Megson, specialist în chimie și criminalistică de mediu la Manchester Metropolitan University, susține că datele obținute indică scurgeri de contaminanți și amestecuri de mai multe substanțe chimice în siturile analizate. PCB sunt considerate substanțe suspectate de efecte cancerigene.

Un sit conține peste 93.000 de tone de nămol acid

Unul dintre cele mai controversate cazuri este o lagună cu reziduuri acide din apropierea localității Llwyneinion. Un raport din 2006 arată că situl era cunoscut drept contaminat încă din 1979.

Documentele menționează depozitarea a aproximativ 93.100 de tone de nămol acid provenit de la Burmah Castrol, precum și butoaie cu substanțe necunoscute, despre care exista suspiciunea că proveneau de la Monsanto. În decurs de 27 de ani au fost realizate 18 investigații, două propuneri de remediere și cinci teste de tratare, însă situl exista în continuare în 2026.

Autoritățile galeze susțin însă că dovezile disponibile în prezent nu indică o creștere a riscului de cancer sau de alte boli provocată de poluarea istorică în zonele respective. Testele efectuate anterior au concluzionat, de asemenea, că laguna nu îndeplinea definiția legală a unui teren contaminat.

Guvernul galez recunoaște amploarea problemei: un inventar realizat în 2015 identificase peste 9.000 de situri potențiale care necesitau investigații suplimentare. Autoritățile intenționează acum să elaboreze o strategie pentru întreaga Țară a Galilor privind refacerea progresivă a terenurilor postindustriale.

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