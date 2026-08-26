SpaceX va construi cel mai mare punct pentru lansarea rachetelor de până acum. Proiectul valorează 100 de miliarde de dolari

Numit „Starbase”, punctul pentru lansarea rachetelor va fi construit pe un teren de 50.585 de hectare, notează BBC.

Amplasararea sa în Louisiana va extinde operațiunile companiei dincolo de sediul central actual din Texas și de locațiile din Florida.

Scopul acestei construcții

Proiectul va fi folosit pentru „a susține mii de zboruri Starship pe an, cu misiuni lansate pe orbita Pământului, Lună, Marte și mai departe”, a transmis SpaceX marți.

Compania a anunțat că intenționează să lanseze primul său zbor Starship de la noua bază din Louisiana în 2029. De asemenea, a anunțat că acest proiect va crea peste 3.000 de locuri de muncă în regiune, potrivit sursei citate.

Elon Musk a stabilit obiective ambițioase pentru SpaceX. Printre acestea, se numără planuri de a ajunge pe Marte, de a dezvolta modele de inteligență artificială și de a lansa centre de date în spațiu.

Alt proiect ce va fi construit în Texas

Luna aceasta, SpaceX și Tesla au anunțat planuri de a construi un complex de producție de cipuri de inteligență artificială în Texas. Acest proiect este în valoare de 16,8 miliarde de dolari, numit Terafab.

SpaceX, recent listată la bursă, este sub presiune pentru a convinge investitorii că va fi profitabilă chiar și în timp ce își urmărește aceste planuri de expansiune.

Totuși, în urma listării companiei la bursă, Elon Musk și-a pierdut titlul de trilionar, câștigat în luna iunie.

Deși a avut un debut spectaculos la bursă, SpaceX a dus la pierderea a 363 de miliarde de dolari, din cauza oscilării acțiunilor companiei.

Această pierdere a reprezentat un record absolut conform clasamentului Forbes, reprezentând cea mai mare pierdere a unui miliardar într-o singură lună.