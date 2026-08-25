Ce a convenit Coaliția de Voință la Kiev. Apărarea aeriană mai puternică și sprijinul pentru iarnă, printre priorități

Aliații Ucrainei au stabilit luni, la Kiev, mai multe măsuri pentru sprijinirea țării în războiul cu Rusia. Potrivit surselor politice, printre decizii se numără consolidarea apărării aeriene, creșterea ajutorului militar, a sancțiunilor împotriva Moscovei și crearea unui plan privind o forță multinațională care ar putea fi desfășurată în Ucraina după un armistițiu.

Reuniunea „Coaliției de Voință” a avut loc la Kiev și în format online, în ziua în care Ucraina a marcat 35 de ani de la restaurarea independenței, potrivit Kyiv Post.

Întâlnirea a fost prezidată de președintele Volodimir Zelenski, președintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz și premierul britanic Andy Burnham.

Liderii și-au reafirmat sprijinul pentru lupta Ucrainei de a-și apăra „suveranitatea, libertatea și integritatea teritorială” și au condamnat atacurile Rusiei asupra orașelor, civililor și infrastructurii critice ucrainene.

De asemenea, aceștia au condamnat atacurile rusești asupra patrimoniului cultural al Ucrainei, inclusiv Lavra Kiev-Pechersk.

Coaliția de Voință a transmis că Ucraina are dreptul să se apere împotriva agresiunii Rusiei, în conformitate cu dreptul internațional și cu articolul 51 din Carta ONU.

Apărarea aeriană, prioritate urgentă

În cadrul reuniunii de la Kiev s-a căzut de acord asupra unui aspect extrem de important. Una dintre principalele concluzii a fost necesitatea consolidării rapide a apărării aeriene a Ucrainei.

Aliații au promis creșterea sprijinului militar și au stabilit că apărarea împotriva rachetelor și dronelor rusești reprezintă „o chestiune de prioritate urgentă”.

De asemenea, statele participante în acest grup, inclusiv România, vor să intensifice cooperarea cu industria ucraineană de apărare și să crească accesul la tehnologii militare, inclusiv prin intermediul Coaliției Antirachete Balistice.

Decizia vine în contextul intensificării atacurilor rusești asupra orașelor ucrainene. Kievul cere în mod repetat partenerilor săi mai multe sisteme și rachete de interceptare.

Sancțiuni mai dure împotriva Rusiei

Lista priorităților decise de statele din Coaliție nu este scurtă. Aliații au convenit și să „intensifice” sancțiunile împotriva complexului militar-industrial rus și a entităților care „ajută” la susținerea acestuia.

Liderii s-au angajat să limiteze și mai mult capacitatea Moscovei de a finanța invazia prin intermediul sancțiunilor și al unor măsuri economice, intensificând totodată acțiunile împotriva eludării sancțiunilor și a „flotei din umbră” a Rusiei.

Potrivit declarației comune, sancțiunile adoptate de partenerii Ucrainei după februarie 2022 au redus cu cel puțin 495 de miliarde de dolari fondurile disponibile pentru mașina de război a Rusiei.

Coaliția a salutat și inițiativele din Senatul SUA pentru creșterea presiunii economice asupra Moscovei și a anunțat că va continua coordonarea cu Washingtonul.

Ajutor pentru Ucraina înainte de iarnă

Situația sistemului energetic ucrainean a fost un alt subiect important pus pe masa negocierilor. Aliații spun că sprijinul trebuie accelerat înainte de sezonul rece, având în vedere atacurile repetate ale Rusiei asupra infrastructurii energetice.

Coaliția de Voință a promis ajutor prin Fondul de Sprijin Energetic pentru Ucraina, alături de o serie de echipamente necesare pentru repararea și consolidarea infrastructurii afectate.

Statele participante au anunțat, de asemenea, că vor continua să sprijine economia Ucrainei, inclusiv în contextul presiunilor exercitate de Rusia asupra comerțului maritim și a porturilor ucrainene.

Forță multinațională după armistițiu

Unul dintre cele mai importante planuri pe termen lung vizează crearea unei Forțe Multinaționale pentru Ucraina. Aceasta ar putea fi desfășurată după instaurarea unei „încetări credibile a ostilităților”.

Potrivit declarației comune, forța ar urma să facă parte dintr-un sistem mai amplu de „garanții de securitate robuste, obligatorii din punct de vedere politic și juridic”.

Angajamentul înseamnă că planificarea Coaliției se extinde dincolo de aprovizionarea Ucrainei în faza actuală a războiului, până la crearea unei structuri de securitate care să protejeze țara după încheierea atacurilor.

Aliații cer un armistițiu imediat

Liderii coaliției au lăudat disponibilitatea lui Volodimir Zelenski de a intra în negocieri de pace extrem de importante, menite să realizeze o „pace cuprinzătoare, justă și durabilă”.

În același timp, aceștia au cerut Rusiei să accepte un „armistițiu complet, imediat și necondiționat”, pornind de la actuala linie de contact.

Liderii au încheiat întâlnirea reafirmându-și angajamentul față de independența Ucrainei. Ei au spus că securitatea Ucrainei este legată de securitatea Europei, adăugând că vor rămâne alături de Kiev „atât timp cât este nevoie”.