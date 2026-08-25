Prima pagină » Știrile zilei » „Surse necunoscute” ar putea ataca fabricile de drone din Marea Britanie, potrivit unui consilier de la Kremlin

„Surse necunoscute” ar putea ataca fabricile de drone din Marea Britanie, potrivit unui consilier de la Kremlin

Andrei Fedorov, consilier al Kremlinului și fost ministru adjunct de externe al Rusiei, a declarat că Putin se confruntă cu presiuni „serioase” „de a lua anumite măsuri împotriva Regatului Unit”. El a transmis că fabricile de drone din Marea Britanie s-ar putea confrunta cu atacuri din „surse necunoscute”.
„Surse necunoscute” ar putea ataca fabricile de drone din Marea Britanie, potrivit unui consilier de la Kremlin
Sursa foto: ABACAPRESS/Mediafax Foto
Ioana Târziu
25 aug. 2026, 07:51, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Declarațiile lui Andrei Fedorov vin în contextul în care premierul britanic Andy Burnham a declarat că intenționează să călătorească în SUA luna viitoare alături de liderii europeni, pentru a vorbi cu Donald Trump cu privire la nevoile de apărare ale Ucrainei, potrivit BBC.

Burnham a spus că, deși detaliile nu au fost „complet confirmate”, este „probabil” să meargă. Călătoria ar fi prima sa în SUA de când a devenit prim-ministru.

Totodată, Marea Britanie a fost de acord să predea planurile pentru componentele fabricate în țară pentru racheta Scalp. Aceasta este o versiune franceză a rachetei Storm Shadow din Marea Britanie, conform sursei.

Fedorov a declarat că Putin se confruntă cu presiuni „serioase” „de a lua anumite măsuri împotriva Regatului Unit”. Întrebat la BBC Newsnight de unde provin aceste presiuni, Fedorov a răspuns că din „sondaje de opinie publică. Vin de la jurnaliști, de la mass-media”.

Aceste măsuri împotriva Marii Britanii „ar putea lua forma a ceva ce s-ar putea întâmpla cu întreprinderile, cu fabricile care produc drone pentru Ucraina”.

„Ar putea fi atacați nu de Rusia, ci din surse necunoscute”, a spus el.

Luni, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a criticat decizia britanicilor de a partaja planurile rachetelor. Peskov a spus că acest lucru a împiedicat „chiar și cel mai mic progres” către realizarea păcii.

De asemenea, a declarat că armata rusă deja colectează date pentru a localiza orice locații de producție a rachetelor pentru a le distruge.

„Marea Britanie este implicată în acest război de partea regimului de la Kiev. Marea Britanie pune metodic și regulat gaz pe foc”, a adăugat el.

Recomandarea video

Via Carpatia: Megaproiectul de 3.000 km care va lega Marea Baltică de Salonic și Istanbul / Drumul ar urma să treacă și prin România
G4Media
Cum arată Donbass Arena, stadionul lui Șahtior, la 4 ani de la războiul declanșat de Rusia
GSP.ro
Kelemen Hunor, mesaj după eșecul negocierilor pe salarizare: „Un proiect necorespunzător nu trebuie adoptat nici măcar în grabă”
Gandul
Cazimir Ionescu, primele declarații după moartea fiicei sale: ,,Am crezut că îi va face bine să meargă acolo”
Cancan
Cum și-a împăcat Bogdan Stancu soția după escapada cu prezentatoarea TV. VIDEO
Prosport
Rusia se confruntă cu un eșec de proporții după ce avionul care trebuia să salveze flota lui Putin a ratat testele de zbor
Libertatea
Tabel exclusiv pentru femei | În ce an vei ieși la pensie, în funcție de data nașterii
CSID
Indicatorul rutier pe care mulți șoferi îl interpretează greșit. Semnificația se schimbă în funcție de țară
Promotor
Harta marilor angajatori din România: Care sunt cele mai mari companii după numărul de salariați, județ cu județ
Economedia