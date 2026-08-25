Declarațiile lui Andrei Fedorov vin în contextul în care premierul britanic Andy Burnham a declarat că intenționează să călătorească în SUA luna viitoare alături de liderii europeni, pentru a vorbi cu Donald Trump cu privire la nevoile de apărare ale Ucrainei, potrivit BBC.

Burnham a spus că, deși detaliile nu au fost „complet confirmate”, este „probabil” să meargă. Călătoria ar fi prima sa în SUA de când a devenit prim-ministru.

Totodată, Marea Britanie a fost de acord să predea planurile pentru componentele fabricate în țară pentru racheta Scalp. Aceasta este o versiune franceză a rachetei Storm Shadow din Marea Britanie, conform sursei.

Fedorov a declarat că Putin se confruntă cu presiuni „serioase” „de a lua anumite măsuri împotriva Regatului Unit”. Întrebat la BBC Newsnight de unde provin aceste presiuni, Fedorov a răspuns că din „sondaje de opinie publică. Vin de la jurnaliști, de la mass-media”.

Aceste măsuri împotriva Marii Britanii „ar putea lua forma a ceva ce s-ar putea întâmpla cu întreprinderile, cu fabricile care produc drone pentru Ucraina”.

„Ar putea fi atacați nu de Rusia, ci din surse necunoscute”, a spus el.

Luni, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a criticat decizia britanicilor de a partaja planurile rachetelor. Peskov a spus că acest lucru a împiedicat „chiar și cel mai mic progres” către realizarea păcii.

De asemenea, a declarat că armata rusă deja colectează date pentru a localiza orice locații de producție a rachetelor pentru a le distruge.

„Marea Britanie este implicată în acest război de partea regimului de la Kiev. Marea Britanie pune metodic și regulat gaz pe foc”, a adăugat el.