Andrii Sybiha, mesaj pentru Țoiu: Suntem recunoscători poporului și guvernului român. Ne susțin cu fermitate

„Dragă Oana Țoiu, îți mulțumim pentru cuvintele tale calde și pentru sprijinul neclintit al României față de Ucraina”, a scris Sybiha pe X, luni seară.

Oficialul a precizat că apreciază sprijinul exprimat atât de popor cât și de Guvern pentru ucraineni.

„Apreciem foarte mult parteneriatul nostru strategic și suntem recunoscători poporului și guvernului român pentru că ne susțin cu fermitate în eforturile noastre de a ne apăra suveranitatea și integritatea teritorială și de a construi o pace cuprinzătoare și durabilă”, a continuat ministrul ucrainean de Externe.

Ministrul ucrainean a mai afirmat că Ucraina și România vor continua să consolideze securitatea în regiunea Mării Negre și pe flancul estic al NATO.

În același timp, țările noastre vor promova parcursul Ucrainei către aderarea la UE, „pentru o Europă mai puternică și mai sigură”.

România, solidară cu Ucraina, afirmă Țoiu

Mesajul lui Sybiha, vine în contextul celui publicat de Oana Țoiu, cu prilejul Zilei Independenței Ucrainei.

Luni după amiază, ministra de Externe a României a transmis Ucrainei un mesaj de solidaritate și sprijin pentru o pace durabilă în Invazia din Ucraina.

„Ne declarăm solidari cu poporul ucrainean și salutăm curajul și reziliența de care dă dovadă în apărarea țării sale împotriva războiului de agresiune pe care Rusia îl duce în prezent. România va continua să sprijine toate eforturile menite să asigure o pace cuprinzătoare, justă și durabilă, în conformitate cu dreptul internațional și cu Carta ONU”, se arată într-un fragment din mesajul publicat de Țoiu.

Aceasta a mai precizat: „ne declarăm solidari cu poporul ucrainean și salutăm curajul și reziliența de care dă dovadă în apărarea țării sale împotriva războiului de agresiune pe care Rusia îl duce în prezent”.

De asemenea, cu prilejul Zilei Independenței Ucrainei, Prima Doamnă a României, Mirabela Grădinaru, a fost invitată la Kiev de Olena Zelenska, acolo unde a asistat la ceremoniile dedicate acestei zile.

Ea a purtat o rochie deschisă la culoare și a stat alături de soții Sybiha. Aceasta a fost surprinsă dând mâna cu Ministrul de Externe al Ucrainei.