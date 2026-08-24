Statele Unite ale Americii anunță noi sancțiuni împotriva Iranului: Ceasul a început să ticăie

Statele Unite au extins categoriile de activități asociate Iranului care ar putea face obiectul sancțiunilor americane, într-o nouă încercare a administrației Donald Trump de a crește presiunea economică asupra Teheranului, notează CNN.

Extinderea sancțiunilor pe tehnologie, active digitale și transport maritim

Noile măsuri vizează domenii precum activele digitale, tehnologia și transporturile maritime, sectoare pe care Departamentul Trezoreriei le consideră importante pentru susținerea economiei regimului de la Teheran.

„Considerăm că cea mai bună modalitate de a interacționa cu alte țări este prin intermediul diplomației discrete și discutăm deschis cu fiecare dintre ele pentru a le comunica așteptările noastre. Noi știm cine sunt. Ele știu cine sunt”, a declarat secretarul Trezoreriei, Scott Bessent.

Posiblitatea excluderii din sistemul dolarului

Acesta a mai avertizat că entitățile implicate în eludarea sancțiunilor riscă să fie complet izolate de infrastructura financiară a Statelor Unite.

„Să fim foarte clari: orice entitate care facilitează spălarea banilor în numele Iranului va fi eliminată din sistemul dolarului american. Cronometrul tocmai a început să curgă. Dacă facilitează tranzacții și fac parte din ecosistemul care transformă petrolul iranian în bani și în represiune, vor deveni ținte”, a mai spus oficialul american.

„Nu avem răbdare infinită aici”, a declarat Bessent, fără să precizeze însă un calendar concret pe care statele vizate să îl respecte pentru întreruperea relațiilor economice cu Iranul.

Mesaj către China

Washingtonul nu a anunțat deocamdată sancțiuni majore împotriva principalilor parteneri comerciali ai Iranului.

Întrebat dacă băncile chineze ar putea fi vizate de sancțiuni secundare, Bessent nu a răspuns direct, afirmând că „nimeni nu este mai presus de sancțiunile americane”.

Discuțiile președintelui Trump

Bessent a afirmat că președintele Donald Trump a discutat cu lideri străini despre solicitarea administrației americane ca aceștia să contribuie la izolarea economică a Iranului.

„Am văzut deja unele rezultate. Și mă aștept ca, foarte curând, dacă nu reacționează, să vedeți consecințele acțiunilor lor”, a mai transmis secretarul.

„Considerăm că un semnal de avertizare și o clarificare a așteptărilor sunt oportune”, a mai declarat oficialul american.

Contextul sancțiunilor

Întrucât diplomația americană nu a ajuns la un acord cu Iranul pentru încheierea războiului sau redeschiderea Strâmtorii Ormuz, Washingtonul a recurs la extinderea regimului de sancțiuni pentru a pune presiuni pe conducerea de la Teheran.

Bessent amenința anterior cu impunerea „celor mai dure sancțiuni din istorie” împotriva Iranului.