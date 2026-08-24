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Doi membri ai forțelor de menținere a păcii ale ONU au fost uciși într-o ambuscadă în Sudanul de Sud

Doi membri ai forțelor de menținere a păcii ale Națiunilor Unite au fost uciși luni, când niște bărbați înarmați au organizat o ambuscadă împotriva unei patrule care se îndrepta către o zonă izolată din Sudanul de Sud, potrivit Misiunii Națiunilor Unite (UNIMISS) în Sudanul de Sud.
Doi membri ai forțelor de menținere a păcii ale ONU au fost uciși într-o ambuscadă în Sudanul de Sud
Sursă foto: Facebook / United Nations Mission in South Sudan (UNMISS)
Daiana Rob
24 aug. 2026, 20:50, Știri externe
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Printre ceilalți răniți în urma atacului comis de persoane neidentificate s-au numărat trei membri ai forțelor de menținere a păcii, doi membri ai poliției din Sudanul de Sud și doi angajați civili ai misiunii, a precizat Misiunea ONU într-un comunicat, citat de Associated Press. 

Potrivit sursei citate, după atac, a fost mobilizată o „Forță de reacție rapidă” pentru a asigura securitatea zonei și a sprijini intervenția de urgență. Patrula se îndrepta spre zona Pajut din statul Jonglei când a fost atacată.

„O astfel de violență mortală îndreptată împotriva personalului UNMISS, care lucrează pentru a susține pacea în Sudanul de Sud, este inacceptabilă”, a declarat Anita Kiki Gbeho, șefa Misiunii ONU în cadrul comunicatului.

Identitățile și naționalitățile celor doi membri ai forțelor de menținere a păcii uciși nu au fost dezvăluite imediat.

Violența în creștere în Sudanul de Sud, unde trupele guvernamentale se luptă cu combatanții și milițiile loiale liderului opoziției Riek Machar, care a fost suspendat anul trecut din funcția de vicepreședinte după ce a fost acuzat de trădare și alte infracțiuni, despre care acesta susține că ar fi fost „motivate politic”. Atacurile împotriva forțelor de menținere a păcii sunt rare.

Acordul de pace din 2018 dintre președintele Salva Kiir și Machar, care se află în prezent în arest la domiciliu, s-a prăbușit, ceea ce a stârnit temeri privind o revenire la un război civil pe scară largă.

Potrivit datelor ONU, între ianuarie și iulie au fost raportate peste 450 de incidente de violență împotriva lucrătorilor umanitari și a bunurilor acestora, mai mult decât dublul numărului înregistrat în aceeași perioadă a anului trecut.

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