Doi membri ai forțelor de menținere a păcii ale ONU au fost uciși într-o ambuscadă în Sudanul de Sud

Printre ceilalți răniți în urma atacului comis de persoane neidentificate s-au numărat trei membri ai forțelor de menținere a păcii, doi membri ai poliției din Sudanul de Sud și doi angajați civili ai misiunii, a precizat Misiunea ONU într-un comunicat, citat de Associated Press.

Potrivit sursei citate, după atac, a fost mobilizată o „Forță de reacție rapidă” pentru a asigura securitatea zonei și a sprijini intervenția de urgență. Patrula se îndrepta spre zona Pajut din statul Jonglei când a fost atacată.

„O astfel de violență mortală îndreptată împotriva personalului UNMISS, care lucrează pentru a susține pacea în Sudanul de Sud, este inacceptabilă”, a declarat Anita Kiki Gbeho, șefa Misiunii ONU în cadrul comunicatului.

Identitățile și naționalitățile celor doi membri ai forțelor de menținere a păcii uciși nu au fost dezvăluite imediat.

Violența în creștere în Sudanul de Sud, unde trupele guvernamentale se luptă cu combatanții și milițiile loiale liderului opoziției Riek Machar, care a fost suspendat anul trecut din funcția de vicepreședinte după ce a fost acuzat de trădare și alte infracțiuni, despre care acesta susține că ar fi fost „motivate politic”. Atacurile împotriva forțelor de menținere a păcii sunt rare.

Acordul de pace din 2018 dintre președintele Salva Kiir și Machar, care se află în prezent în arest la domiciliu, s-a prăbușit, ceea ce a stârnit temeri privind o revenire la un război civil pe scară largă.

Potrivit datelor ONU, între ianuarie și iulie au fost raportate peste 450 de incidente de violență împotriva lucrătorilor umanitari și a bunurilor acestora, mai mult decât dublul numărului înregistrat în aceeași perioadă a anului trecut.