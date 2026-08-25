Reacție devenită virală a unui robot după ce a câștigat un meci de box în China

Incidentul care a avut în centrul atenției un robot a fost înregistrat la Jocurile Mondiale ale Roboților Umanoizi din China.

În timpul unui meci de box, unul dintre roboți s-a dezechilibrat în timp ce încerca o lovitură și a căzut.

Adversarul său a făcut inițial o pauză, parcă pentru a analiza situația, iar apoi a executat un impecabil „dans al victoriei, scrie CGTN.

One missed kick costs Robot the fight — winning bot breaks into dance at Humanoid Games 😃 pic.twitter.com/FLI3IT1wF6 — Mahalaxmi Ramanathan (@MahalaxmiRaman) August 24, 2026

Robotul a continuat să sărbătorească în timp ce adversarul său a rămas la pământ spre încântarea spectatorilor.

Se pare că inginerii au programat dansul victoriei cu multă pasiune, adaugă sursa citată.

Robot prăbușit peste juriu

NDTV relatează un alt incident spectaculos la Jocurile Mondiale ale Roboților Humanoizi de la Beijing.

Un robot care concura la haltere și-a pierdut echilibrul și s-a prăbușit direct peste juriu. Conform relatărilor, incidentul a avut loc luni, în timpul finalei de haltere din cadrul celei de-a doua ediții a competiției. Robotul a fost apoi transportat pe o targă.