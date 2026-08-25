Prima pagină » Life-Inedit » Reacție devenită virală a unui robot după ce a câștigat un meci de box în China

Reacție devenită virală a unui robot după ce a câștigat un meci de box în China

Un meci de box între doi roboți umanoizi a luat o întorsătură neașteptată când unul dintre aceștia a căzut după ce a încercat o lovitură. Celălalt robot a sărbătorit câștigarea partidei printr-un dans al victoriei, care a devenit viral pe rețelele de socializare.
Reacție devenită virală a unui robot după ce a câștigat un meci de box în China
Foto: captură X
Cosmin Pirv
25 aug. 2026, 18:28, Life-Inedit
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Incidentul care a avut în centrul atenției un robot a fost înregistrat la Jocurile Mondiale ale Roboților Umanoizi din China.

În timpul unui meci de box, unul dintre roboți s-a dezechilibrat în timp ce încerca o lovitură și a căzut.

Adversarul său a făcut inițial o pauză, parcă pentru a analiza situația, iar apoi a executat un impecabil „dans al victoriei, scrie CGTN.

Robotul a continuat să sărbătorească în timp ce adversarul său a rămas la pământ spre încântarea spectatorilor.

Se pare că inginerii au programat dansul victoriei cu multă pasiune, adaugă sursa citată.

Robot prăbușit peste juriu

NDTV relatează un alt incident spectaculos la Jocurile Mondiale ale Roboților Humanoizi de la Beijing.

Un robot care concura la haltere și-a pierdut echilibrul și s-a prăbușit direct peste juriu. Conform relatărilor, incidentul a avut loc luni, în timpul finalei de haltere din cadrul celei de-a doua ediții a competiției. Robotul a fost apoi transportat pe o targă.

Recomandarea video

Via Carpatia: Megaproiectul de 3.000 km care va lega Marea Baltică de Salonic și Istanbul / Drumul ar urma să treacă și prin România
G4Media
Cum arată Donbass Arena, stadionul lui Șahtior, la 4 ani de la războiul declanșat de Rusia
GSP.ro
Parlamentul a decis: Consilierii locali din aparatele partidelor sunt salvați de la incompatibilitate. Senatul a eliminat prevederile controversate. USR atacă legea la CCR
Gandul
Cazimir Ionescu, primele declarații după moartea fiicei sale: ,,Am crezut că îi va face bine să meargă acolo”
Cancan
Cum și-a împăcat Bogdan Stancu soția după escapada cu prezentatoarea TV. VIDEO
Prosport
Scenariu avansat de la Moscova: Vladimir Putin vrea să distrugă centrul Kievului și să folosească arme nucleare tactice în Ucraina, ca ultimă soluție
Libertatea
Ajutorul de deces în 2026. Câți bani pot primi familiile și ce acte sunt necesare?
CSID
Indicatorul rutier pe care mulți șoferi îl interpretează greșit. Semnificația se schimbă în funcție de țară
Promotor
Harta marilor angajatori din România: Care sunt cele mai mari companii după numărul de salariați, județ cu județ
Economedia