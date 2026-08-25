Numărul șobolanilor, în creștere din cauza temperaturilor ridicate. „Otrava s-ar putea să nu fie soluția”, spune un cercetător

Cercetătorul specializat în rozătoare, Robert Corrigan, care locuiește în New York, și-a dedicat întreaga viață studiului șobolanilor, dar și al relației oamenilor cu aceștia, potrivit The Guardian.

În cadrul articolului științific publicat anul trecut, acesta a constatat că în 16 orașe din SUA numărul șobolanilor a crescut. Există două tipuri comune de șobolani, cel negru și cel maro, care nu hibernează.

În locurile cu ierni obișnuite, reproducerea lor încetinește sau chiar se oprește în perioadele reci.

„Când ai ierni calde care se repetă, una după alta, șobolanii au de câștigat”, spune Corrigan.

Deși temperaturile mai ridicate le pot oferi doar un mic avantaj rozătoarelor, problema se agravează atunci când „începi să înmulțești acea creștere ușoară a populației de șobolani cu sute de milioane de șobolani” care deja se regăsesc în orașe.

În prezent, tot mai mulți oameni de știință și funcționari publici din întreaga lume încearcă să gestioneze populația de șobolani fără a-și umple orașele cu otrăvuri dăunătoare. Metodele folosite în acest scop variază de la contraceptive la reglementări stricte de sănătate publică.

Otrava, o problemă de abordare

Cea mai mare problemă a abordării noastre actuale față de șobolani – aruncarea de otravă asupra lor și amplasarea de capcane – este că îi tratăm ca pe „orice dăunător obișnuit”, spune Corrigan. De fapt, aceștia sunt „mamifere inteligente, cu creiere de mamifere”.

Șobolanii pot fi purtători de agenți patogeni care se transmit la oameni. Printre aceștia se numără boala Weil, hantavirusul sau noile variante ale coronavirusului.

Și totuși, dintre toate metodele folosite pentru controlul populațiilor de șobolani, otrava nu este una pe care Corrigan ar recomanda-o. Cercetătorul precizează că otrava este doar o soluție temporară.

Robert Corrigan obișnuia să lucreze ca deratizator în canalizările din New York. Acesta lucra ca să strângă bani pentru postuniversitar, acolo unde a studiat combaterea rozătoarelor.

Cercetătorul consideră că focusul ar trebui să fie pus pe prevenție. Aplicarea unor reglementări mai stricte în materie de sănătate publică este mai eficientă decât să lași populațiile de șobolani să crească și apoi să le arunci otravă.

O soluție pentru gestionarea eficientă a creșterii populației de rozătoare este reprezentată de impunerea de măsuri de control al fertilității.

Europa recuperează decalajul

Europa începe încet să recupereze decalajul, pe măsură ce tot mai mulți experți susțin această tehnologie, care utilizează contraceptive pentru a încetini creșterea populației de șobolani.

„Dezvoltarea unor noi forme de control al natalității este cheia pentru gestionarea cu compasiune a numărului tot mai mare de șobolani rezistenți la otravă”, a declarat Richard Parr, directorul organizației caritabile britanice Center for Wild Animal Welfare.

În același timp, el afirmă că reglementarea învechită a produselor biocide din UE „împiedică inovarea”.

Deși reglementarea UE este în curs de revizuire, aceasta nu este încă pregătită să facă față noii tehnologii de control al fertilității, ceea ce creează o incertitudine care descurajează investițiile.

Problema utilizării otrăvurilor pentru rozătoare

Problema otrăvirii șobolanilor nu este numai moartea „înceată și crudă” pe care o suferă aceștia după ce au fost otrăviți, potrivit experților.

O altă problemă este și că alte animale sălbatice sunt afectate de otrăvurile destinate rozătoarelor, iar astfel, iar astfel oamenii ajung să se îmbolnăvească accidental. În SUA se înregistrează mii de cazuri cu intoxicații accidentale cu otravă în rândul oamenilor în fiecare an.