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Alertă de securitate la Bruxelles. Hackerii, susținuți de guverne străine, au încercat să spargă conturile unor oficiali UE

O unitate de securitate cibernetică a UE avertizează că înalții oficiali europeni au fost vizați de atacuri de tip „spearphishing”, atribuite unor hackeri susținuți de guverne străine, care au încercat să le preia conturile de mesagerie.
Alertă de securitate la Bruxelles. Hackerii, susținuți de guverne străine, au încercat să spargă conturile unor oficiali UE
Sursa foto: Hepta
Maria Nițu
25 aug. 2026, 17:42, Știri externe
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Guverne străine au încercat să preia controlul asupra conturilor de mesagerie ale unor înalți funcționari ai Uniunii Europene, potrivit unei prezentări interne a structurii de apărare cibernetică a UE, obținută de POLITICO.

Prezentarea, susținută în luna iulie în fața unor reprezentanți ai guvernelor naționale din UE, menționează „preluarea controlului asupra conturilor înalților funcționari” ca una dintre principalele amenințări cu care se confruntă blocul european.

Este pentru prima dată când o structură europeană recunoaște că funcționarii UE au fost ținta unor atacuri cibernetice prin intermediul aplicațiilor de mesagerie, după ce, la începutul acestui an, mai multe agenții naționale de securitate cibernetică au semnalat o campanie în desfășurare legată de grupuri de amenințare rusești.

Prezentarea reprezintă, de asemenea, primul caz raportat în care o autoritate a Uniunii Europene leagă în mod oficial astfel de atacuri de un guvern străin.

Potrivit prezentării, funcționarii au fost ținta așa-numitului „spearphishing sponsorizat de stat”, un termen care se referă la campanii susținute de stat, țintite și personalizate, care să determine anumite persoane să dea clic pe linkuri suspecte.

Hackerii au folosit „tehnici de inginerie socială” pentru a-i păcăli pe funcționarii UE. Au fost elaborate mesaje personalizate prin care cei vizați puteau fi păcăliți mai ușor.

Opt incidente semnificative în instituțiile UE

Reprezentanții europeni responsabili de securitatea cibernetică au transmis în cadrul prezentării că instituțiile Uniunii Europene au înregistrat opt „incidente semnificative” de la începutul anului.

În luna martie, minim cinci agenții naționale de securitate cibernetică și de informații au avertizat public asupra unor campanii de hacking desfășurate prin Signal și WhatsApp.

Serviciile de informații din Olanda au atribuit aceste atacuri Rusiei. Germania a avertizat, la rândul său, că hackerii vizează „persoane de rang înalt din politică, armată și diplomație, precum și jurnaliști de investigație”.

Una dintre principalele probleme, au spus aceștia, este faptul că diferitele instituții ale UE folosesc în continuare soluții tehnice diferite în materie de securitate cibernetică. Ele nu dispun de o soluție comună pentru schimbul de documente sensibile.

Situația actuală complică și mai mult protejarea informațiilor la nivelul întregii Uniuni Europene. Comisia Europeană nu a oferit detalii despre practicile sale interne de securitate cibernetică atunci când a fost contactată.

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