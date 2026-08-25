Slovacia: Poliția a dejucat un atac planificat asupra unei fabrici de drone. Trei persoane, reținute

Poliția slovacă a anunțat marți, într-o postare pe Facebook, că a dejucat un atac planificat asupra unei fabrici din estul țării, care producea drone. Doi suspecți au fost reținuți în Slovacia și unul în Germania, a precizat poliția.

Potrivit autorităților, nu s-au înregistrat pagube materiale și nici victime.

„Dacă atacul ar fi avut loc, ar fi existat riscul unui incendiu de proporții, care ar fi pus în pericol viața și sănătatea oamenilor și ar fi provocat pagube considerabile. Se estimează că aproximativ 70 de angajați se aflau în clădire în momentul atacului, iar valoarea bunurilor din hala de producție, conform constatărilor actuale, se ridică la zeci de milioane de euro”, a precizat poliția slovacă în cadrul postării de pe Facebook.

„Poliția a confiscat o cantitate mare de amestec incendiar, unelte, telefoane mobile, o cameră de acțiune și un plan desenat de mână. Conform unei expertize preliminare a institutului de criminalistică și expertiză al poliției, era vorba de un amestec de benzină și polistiren”, a mai adăugat poliția.

Potrivit Reuters, suspecții sunt acuzați de punere în pericol a siguranței publice, faptă comisă la comandă.

Totodată, autoritățile slovace nu au precizat numele fabricii vizate și nici locația exactă a acesteia, iar persoana suspectată că ar fi dat comanda nu a fost identificată.