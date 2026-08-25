România intră în topul destinațiilor de camping care câștigă teren în Europa

Interesul pentru vacanțele de camping în România a crescut cu aproximativ 17%, țara noastră fiind inclusă de platforma HolidayCheck între destinațiile europene emergente pentru sezonul 2026. Carpații, Delta Dunării și litoralul Mării Negre sunt prezentate drept principalele atuuri pentru turiștii care caută natură și zone mai puțin aglomerate decât destinațiile consacrate.

România se află într-un grup din care mai fac parte Slovenia, Muntenegru, Bosnia și Herțegovina și Polonia, state despre care analiza estimează că ar putea deveni tot mai importante pe piața europeană a campingului.

Campingul, o piață de peste 400 de milioane de înnoptări

Popularitatea acestei forme de turism a crescut considerabil în ultimul deceniu. În 2025, campingurile și spațiile destinate rulotelor și autorulotelor din Europa au însumat aproximativ 413 milioane de înnoptări, cu 28,5% peste nivelul înregistrat cu zece ani înainte.

Tendința este confirmată și de comportamentul online al turiștilor. Potrivit datelor ACSI, căutările pentru vacanțe de camping au crescut cu 11% într-un an, iar rezervările au avansat cu aproximativ 30%.

Slovenia și Muntenegru cresc cu aproximativ 30%

România nu înregistrează cea mai spectaculoasă evoluție. Slovenia se află printre marii câștigători, cu o creștere de aproape 30% a căutărilor, fiind favorizată de combinația dintre Alpi, lacuri, râuri și accesul la Adriatica.

Muntenegru înregistrează, de asemenea, un avans de aproximativ 30%, în timp ce interesul pentru Bosnia și Herțegovina și Polonia a crescut cu circa 20%.

Piețele tradiționale rămân însă dominante. Franța continuă să înregistreze cele mai multe înnoptări în campinguri din Europa, urmată de Spania, Italia și Germania.

Turiștii caută natură și fug de aglomerație

Schimbarea nu privește doar destinațiile, ci și modul în care europenii își aleg vacanțele. Natura nealterată, parcurile naționale și campingurile de dimensiuni mai mici devin tot mai atractive pentru cei care vor să evite stațiunile aglomerate.

Preferințele diferă și în funcție de categoria turiștilor. Familiile caută mai ales plaje, lacuri, parcuri acvatice și infrastructură pentru copii, în timp ce cuplurile pun accent pe natură, liniște și activități în aer liber. Turiștii mai în vârstă călătoresc frecvent primăvara și toamna, petrec perioade mai lungi în vacanță și preferă campingurile confortabile, cu infrastructură bună.

O altă tendință este extinderea sezonului: tot mai multe campinguri rămân deschise întregul an, ceea ce transformă treptat campingul dintr-o vacanță predominant estivală într-o formă de turism practicată în toate anotimpurile.