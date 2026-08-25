Doi italieni au străbătut România cu un câine. Orașul de care s-au îndrăgostit: „Cel mai frumos din România”

Doi italieni au petrecut 11 zile în România împreună cu câinele lor. Au vizitat Oradea, Maramureșul, Salina Turda, Sighișoara, Brașovul, castelele din România și Transfăgărășanul.

Sibiul a fost însă orașul care i-a cucerit cel mai mult, unul dintre cei doi numindu-l „cel mai frumos oraș din România”.

Nu toate destinațiile le-au plăcut, iar Bucureștiul și Viscri au fost printre locurile care i-au dezamăgit.

La final, cei doi au plecat cu o impresie puternică despre țara noastră: „Suntem îndrăgostiți de România, este superbă.”

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