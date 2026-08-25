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Altfel de turism în România. Locul unde fermele sunt transformate în atracții turistice

33 de ferme, gospodării și producatori locali din județul Harghita își deschid porțile pentru turiști în perioada 25-26 septembrie în cadrul programului Open Farm. Vizitatorii pot descoperi astfel cum este viața la fermă și pot vedea drumul alimentelor de la producător până pe masa consumatorilor.
Altfel de turism în România. Locul unde fermele sunt transformate în atracții turistice
Cosmin Pirv
25 aug. 2026, 15:33, Life-Inedit
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Cele 33 de ferme și gospodării înscrise în a doua ediție a evenimentului pregătesc programe speciale pentru vizitatori, de la vizite, prezentarea activităților zilnice, demonstrații și degustări.

Astfel turiștii pot cunoaște oamenii care lucrează la ferme și pot înțelege cum ajung laptele, brânzeturile, carnea, legumele, fructele sau produsele artizanale din gospodărie până pe masa lor.

„Ne dorim ca Open Farm să transforme fermele și gospodăriile autentice ale județului în experiențe turistice în sine. Nu este vorba despre a crea decoruri pentru turiști, ci despre a le permite să intre, pentru câteva ore, în viața reală a oamenilor de aici: să vadă cum se lucrează într-o fermă, de unde vin ingredientele și câtă muncă există în spatele unui produs local”, a declarat Szabó Károly, director executiv Visit Harghita.

A doua ediție din 2026

Prima ediție Open Farm Weekend din 2026 s-a desfășurat în perioada 29 mai – 1 iunie și a adus în ferme familii, turiști și membri ai comunităților locale interesați să descopere oamenii și procesele din spatele produselor locale.

Ediția de toamnă va avea loc în 25 și 26 septembrie, dar organizatorii spun că fermele și producătorii incluși în program pot primi vizitatori pe tot parcursul anului, pe baza de programare prealabilă.

Autoritățile încearcă astfel să promoveze Harghita dincolo de atracțiile turistice clasice, mai ales în condițiile în care, în această perioadă, legatura dintre consumator și originea alimentelor devine tot mai redusă.

Harghita se pregătește să fie Regiune Gastronomică a Europei

Participanții în program trebuie să respecte o serie de criterii privind infrastructura, igiena, siguranța și calitatea experienței oferite vizitatorilor. Din 46 de aplicanți inițiali, 33 au îndeplinit criteriile programului.

Open Farm este una dintre inițiativele dezvoltate în pregatirea anului 2027, când județul Harghita va deține titlul de Regiune Gastronomică a Europei.

În paralel cu Open Farm, județul dezvoltă programe dedicate restaurantelor și preparatelor reprezentative, precum și o hartă gastronomică și trasee tematice care vor reuni experiențele culinare și producătorii locali.

 

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