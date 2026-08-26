Bill Gates solicită locuri de muncă rezervate oamenilor în contextul evoluției inteligenței artificiale

Bill Gates a cerut locuri de muncă „rezervate pentru oameni” în anumite sectoare pentru a preveni înlocuirea acestora de către inteligența artificială și și-a exprimat îngrijorarea că guvernele nu sunt pregătite pentru impactul pe care îl va avea tehnologia, potrivit The Guardian.

Într-un eseu de 6.000 de cuvinte intitulat „Era turbulentă a inteligenței artificiale a sosit. Alegerile pe care le facem sunt esențiale” , cofondatorul miliardar al Microsoft a comparat nevoia de a salva posturi din cauza invadării digitale cu modul în care funcționează rezervațiile naturale pentru a proteja mediul.

„Multe locuri de muncă vor dispărea pentru totdeauna”, a spus el, în primul său articol amplu despre inteligența artificială din ultimii trei ani. „Cred că, pe măsură ce inteligența artificială și roboții se îmbunătățesc, vom pune deoparte anumite lucruri doar pentru ca oamenii să le facă.”

Am început să numesc acest domeniu „rezervat uman”. Îmi place expresia „rezervat uman” pentru că mă duce cu gândul la rezervații naturale – locuri unde am putea pune clădiri și drumuri, dar alegem să nu o facem pentru că pierderea ar fi prea mare.”

Posturile din sănătate, printre exemplele lui Bill Gates

El a dat exemple, inclusiv pe cele ale profesioniștilor din domeniul sănătății care au îngrijit tatăl său, care a murit de boala Alzheimer acum șase ani.

„Ceva din îngrijirea pe care i-au acordat-o tatălui meu era de neînlocuit uman, niciun robot nu ar fi putut sau nu ar fi trebuit să o facă”, a spus el. „Imaginați-vă un robot care vă dă vestea îngrozitoare că aveți o boală incurabilă. Nu există niciun motiv tehnic pentru care nu ar putea. Totuși, nu ar trebui.”

Eseul de miercuri este una dintre primele intervenții publice majore ale lui Gates de când a fost implicat în scandalul Jeffrey Epstein. O analiză externă comandată de Fundația Gates a constatat luna trecută că au avut loc aproximativ 30 de întâlniri între Epstein și liderii și personalul fundației – inclusiv Gates – între 2011 și 2014.

Bill Gates, care nu a fost acuzat de implicare în crimele lui Epstein, rămâne președintele fundației sale caritabile, în valoare de 89 de miliarde de dolari și a declarat anterior că regretă „fiecare minut” petrecut cu agresorul sexual.

Gates avertizează în eseul său că guvernele nu sunt pregătite pentru amploarea impactului inteligenței artificiale.