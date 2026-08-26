Bill Gates acuză industria tech că minimalizează riscurile AI: prea mulți bani sunt în joc

Cofondatorul Microsoft cere intervenție rapidă din partea guvernelor și reguli internaționale obligatorii.

Gates spune că industria tech minimalizează pericolele

Într-un interviu acordat pentru The New York Times, Bill Gates a susținut că liderii din tehnologie sunt mai îngrijorați în privat decât lasă să se vadă public, însă evită să insiste asupra riscurilor deoarece sectorul are nevoie de investiții uriașe.

Gates afirmă că progresele recente în AI au depășit semnificativ propriile sale așteptări și că unele praguri care, în trecut, ar fi trebuit să determine o încetinire a dezvoltării au fost practic ignorate.

În opinia sa, industria continuă să accelereze dezvoltarea sistemelor avansate în speranța că beneficiile vor depăși efectele negative.

Teama principală: pierderea masivă a locurilor de muncă

Una dintre cele mai mari preocupări ale lui Gates este impactul AI asupra pieței muncii. El respinge ideea că actuala revoluție tehnologică va urma inevitabil modelul transformărilor precedente, când noile tehnologii au creat mai multe locuri de muncă decât au eliminat.

Gates consideră că actuala schimbare este fundamental diferită deoarece inteligența artificială poate fi introdusă simultan în aproape toate sectoarele economiei. Într-un asemenea scenariu, industriile afectate nu ar mai avea unde să transfere forța de muncă disponibilizată.

Pentru a încetini înlocuirea oamenilor cu sisteme automate, Gates propune o taxă pe utilizarea AI, calculată în funcție de consumul de „tokeni”, unitățile de bază folosite în procesarea modelelor. Banii obținuți ar putea fi folosiți pentru sprijinirea persoanelor care își pierd locurile de muncă.

El susține și ideea unei categorii de profesii „rezervate oamenilor”, în special în domenii în care relația personală este esențială, precum îngrijirea persoanelor vulnerabile.

Riscul biologic, o altă temere majoră

Gates avertizează și asupra utilizării AI pentru dezvoltarea de agenți biologici periculoși. Potrivit acestuia, ar putea fi suficient un grup restrâns de persoane cu acces la sisteme foarte avansate pentru a proiecta noi agenți patogeni.

Din acest motiv, el cere acorduri internaționale și evaluări obligatorii pentru sistemele AI care ar putea fi utilizate la crearea de molecule sau organisme cu potențial periculos.

Gates critică în mod explicit autoreglementarea industriei și consideră insuficiente angajamentele voluntare asumate de companii.

„Inovația poate deveni un rău net”

Cofondatorul Microsoft spune că s-a declarat surprins în ultimii ani de trei salturi tehnologice majore: apariția interfețelor grafice pentru computere, demonstrațiile timpurii ale tehnologiei care avea să devină ChatGPT și, mai recent, performanțele sistemelor AI dedicate programării.

El a recunoscut că a fost șocat de nivelul atins de instrumentele de programare bazate pe AI, inclusiv în domeniul pe care îl consideră cel mai apropiat de propria experiență.

Gates afirmă că intenționează să discute riscurile inteligenței artificiale cu liderii politici la același nivel de prioritate ca problemele de sănătate globală.

Poziția sa este cu atât mai notabilă cu cât a fost unul dintre cei mai importanți promotori ai revoluției informatice. Acum, însă, avertizează că dezvoltarea AI ar putea ajunge într-un punct în care efectele negative să depășească beneficiile dacă nu sunt introduse rapid mecanisme de control.