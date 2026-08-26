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Au adoptat o „fetiță” de 12 ani. După 14 luni au descoperit că era o femeie de 38 de ani

O familie din Brazilia a crezut timp de 14 luni că are grijă de o fetiță de 12 ani. Adevărul a ieșit la iveală când poliția a ajuns la ușa casei: „Gabriele” era, de fapt, o femeie adultă care se dădea copil.
Au adoptat o „fetiță” de 12 ani. După 14 luni au descoperit că era o femeie de 38 de ani
Andreea Tobias
26 aug. 2026, 11:38, Life-Inedit
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Amanda Maria Souza de Oliveira s-a prezentat familiei din Joinville sub numele Gabriele. Timp de peste un an, femeia și-a deghizat vocea pentru a părea o copilă. Familia credea că a adoptat o fetiță de 12 ani, iar mama adoptivă a rămas fără cuvinte când poliția a venit să o aresteze: „Trebuie să fie o greșeală”.

Când agenții i-au spus că „spectacolul s-a terminat”, Oliveira și-a dezvăluit tonul real, al unei persoane adulte. Femeia a fost judecată și condamnată pentru fraudă și furt de identitate în statul Santa Catarina. Acuzații similare vin și din statul Paraná.

Pedeapsa pentru fraudă a fost stabilită la un an, șase luni și zece zile de închisoare. Pentru falsa identitate, sentința a fost de patru luni și 18 zile de detenție. Avocatul ei, Lucio Sousa, susține că femeia nu a obținut beneficii financiare. El spune că și-a inventat identitatea din nevoia de a supraviețui.

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Oliveira a recunoscut înșelătoria, dar neagă intenția de a păgubi pe cineva. „Am mințit, dar nu am vrut să înșel pe nimeni. Simțeam un gol în mine, o nevoie de afecțiune”, a declarat ea.

Potrivit anchetatorilor, femeia s-ar mai fi dat drept fetiță și în trecut, în alte comunități. De fiecare dată, când suspiciunile creșteau, ea dispărea și repeta scenariul în altă parte. În Joinville, a convins cuplul să renunțe la o adopție oficială. Le-a spus că un tată violent ar fi putut-o găsi prin acte, a declarat avocata Sarita de Paiva pentru Washington Post.

Un membru al familiei a devenit suspicios după câteva luni și a găsit informații despre trecutul femeii printr-o căutare online. Poliția a fost alertată și a intervenit.

În proces, avocații cer și o expertiză psihiatrică.

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