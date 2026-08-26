Au adoptat o „fetiță” de 12 ani. După 14 luni au descoperit că era o femeie de 38 de ani

Amanda Maria Souza de Oliveira s-a prezentat familiei din Joinville sub numele Gabriele. Timp de peste un an, femeia și-a deghizat vocea pentru a părea o copilă. Familia credea că a adoptat o fetiță de 12 ani, iar mama adoptivă a rămas fără cuvinte când poliția a venit să o aresteze: „Trebuie să fie o greșeală”.

En Joinville, Santa Catarina, Brasil, Amanda Maria Souza de Oliveira, mujer de 37 años originaria de Ceará, se hizo pasar durante 14 meses por una niña de 12 años llamada Gabriele. Para sostener la farsa usaba biberones, chupetes, un peluche aromático para dormir, simulaba… pic.twitter.com/qgLyRaO0X7 — Anxious Vids🔥 (@Anxiousvids) June 7, 2026

Când agenții i-au spus că „spectacolul s-a terminat”, Oliveira și-a dezvăluit tonul real, al unei persoane adulte. Femeia a fost judecată și condamnată pentru fraudă și furt de identitate în statul Santa Catarina. Acuzații similare vin și din statul Paraná.

Pedeapsa pentru fraudă a fost stabilită la un an, șase luni și zece zile de închisoare. Pentru falsa identitate, sentința a fost de patru luni și 18 zile de detenție. Avocatul ei, Lucio Sousa, susține că femeia nu a obținut beneficii financiare. El spune că și-a inventat identitatea din nevoia de a supraviețui.

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Oliveira a recunoscut înșelătoria, dar neagă intenția de a păgubi pe cineva. „Am mințit, dar nu am vrut să înșel pe nimeni. Simțeam un gol în mine, o nevoie de afecțiune”, a declarat ea.

Potrivit anchetatorilor, femeia s-ar mai fi dat drept fetiță și în trecut, în alte comunități. De fiecare dată, când suspiciunile creșteau, ea dispărea și repeta scenariul în altă parte. În Joinville, a convins cuplul să renunțe la o adopție oficială. Le-a spus că un tată violent ar fi putut-o găsi prin acte, a declarat avocata Sarita de Paiva pentru Washington Post.

Un membru al familiei a devenit suspicios după câteva luni și a găsit informații despre trecutul femeii printr-o căutare online. Poliția a fost alertată și a intervenit.

În proces, avocații cer și o expertiză psihiatrică.