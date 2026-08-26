„Nebunie!”. Șeful care a cucerit Reddit fără să facă nimic spectaculos

Un angajat a publicat pe Reddit mai multe conversații purtate pe WhatsApp cu șeful său, iar reacția internauților a fost surprinzătoare. Nu era vorba despre un conflict, o concediere sau o situație tensionată, ci despre ceva mult mai simplu: un manager care răspundea normal la cererile angajaților, notează ndtv.com.

În mesajele prezentate, șeful accepta fără scandal cererile de concediu sau de muncă acasă. Nu cerea explicații exagerate, nu reproșa angajatului că lipsește și nu transforma fiecare zi liberă într-o problemă pentru echipă.

Tocmai această normalitate a atras atenția. Autorul postării a explicat că este obișnuit să vadă pe Reddit capturi de ecran cu șefi și colegi toxici și a vrut să prezinte și cealaltă perspectivă: conversații în care nimeni nu se ceartă, iar managerul își tratează angajații cu încredere.

„Uneori, aceste capturi de ecran sunt plictisitoare pentru că șeful se comportă, de fapt, normal”, a explicat angajatul.

Postarea a strâns rapid reacții din partea utilizatorilor.

Un șef a devenit vedetă pe Reddit pentru că nu face nimic ieșit din comun

Mulți au spus că este reconfortant să vadă un exemplu pozitiv de management, mai ales într-un spațiu online în care experiențele negative sunt mult mai vizibile.

Unul dintre comentatori a remarcat ironic că un manager care se comportă normal a ajuns să fie perceput drept o „realizare rară”.

Alt utilizator l-a lăudat direct pe șef, considerând surprinzător faptul că un manager din domeniul serviciilor profesionale are o asemenea atitudine față de angajați.

Autorul postării a insistat însă că nu a vrut să-și laude șeful. Scopul său a fost doar să ofere o schimbare de perspectivă într-un flux dominat de povești despre locuri de muncă toxice.