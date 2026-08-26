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„La mulți ani în scaunul cu rotile”. Mesajul de pe tort a lăsat-o fără cuvinte

A mers la restaurant pentru a-și sărbători cei 29 de ani și a primit un desert cu un mesaj pe care nu îl va uita prea curând. Cântăreața Antonia Sinibaldi spune că a început să tremure când a văzut ce fusese scris pe farfurie.
„La mulți ani în scaunul cu rotile”. Mesajul de pe tort a lăsat-o fără cuvinte
Andreea Tobias
26 aug. 2026, 12:44, Life-Inedit
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Antonia Sinibaldi și-a sărbătorit împlinirea a 29 de ani la un restaurant din Weehawken. Desertul comandat a ajuns la masă cu o inscripție legată de scaunul ei cu rotile. Cântăreața a filmat momentul și l-a publicat pe Instagram, scrie Leggo.

Sinibaldi se deplasează într-un scaun cu rotile electric din copilărie. La doi ani, ea a suferit o leziune a măduvei spinării într-un accident provocat de un șofer beat. De atunci, are nevoie și de un ventilator pulmonar.

 

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Reacția ei a fost aproape involuntară.

„Corpul meu a reacționat mai repede decât gura sau mintea mea”, a declarat ea pentru WNBC. Prietenii și familia prezenți la petrecere au cerut explicații conducerii localului, dar au primit doar câteva băuturi gratuite.

Restaurantul a explicat, pentru WCBS, că mesajul ar fi trebuit să fie doar o indicație internă pentru personal. Cuvântul „scaun cu rotile” era folosit ca reper pentru locul unde trebuia servit tortul aniversar. Localul a precizat că mențiunea a fost interpretată greșit și a ajuns scrisă direct pe farfurie.

Conducerea și-a cerut ulterior scuze față de Sinibaldi și față de oricine s-ar fi simțit rănit de episod. Cântăreața nu a acceptat pe deplin explicația, numind-o pe rețelele sociale un răspuns nesatisfăcător.

Activistă pentru drepturile persoanelor cu dizabilități, Sinibaldi a transformat incidentul într-un mesaj mai larg.

„Scaunul meu nu este identitatea mea”, a scris ea pe Instagram, cerând ca dizabilitatea unei persoane să nu fie adusă în discuție fără motiv.

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