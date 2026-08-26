3.400 de săruturi pe mașină și o amendă usturătoare. Cum a ajuns în atenția poliției

Un Maruti Suzuki Swift a fost acoperit aproape în întregime cu aproximativ 3.400 de urme de ruj. Clipul cu mașina a devenit rapid viral pe rețelele sociale.

A viral reel stunt in Gwalior, Madhya Pradesh, took an unexpected turn after a Maruti Suzuki Swift covered in thousands of lipstick kiss marks caught the attention of traffic police. The vehicle was reportedly seized, its owner fined, and the car had to be washed before being… pic.twitter.com/8PPH1gtHrG — The Daily Guardian (@DailyGuardian1) August 25, 2026

Clipul a fost filmat timp de trei ore și jumătate, conform ndtv.com.

Rujul folosit a costat între 800 și 900 de rupii. Mașina a fost condusă cu viteză prin zona Patel Nagar-City Center. Clipul a strâns 5,5 milioane de vizualizări într-o singură zi.

Poliția rutieră din Gwalior a identificat vehiculul după numărul de înmatriculare vizibil în imagini. Mașina a fost găsită în zona Thatipur și adusă la secția de poliție. Proprietarul, Aditya Sikarwar, a fost chemat pentru a fi interogat.

Autoritățile au constatat două probleme legale distincte. Mașina depășise viteza legală în timpul filmării, iar aspectul ei fusese modificat substanțial prin urmele de ruj. Legea rutieră indiană cere ca vehiculele să-și păstreze aspectul original din fabrică. Orice schimbare care afectează identificarea sau siguranța poate fi sancționată.

A transformat mașina într-un „tablou” de săruturi. Poliția nu a gustat gluma

Conducerea imprudentă, mai ales atunci când este filmată și distribuită public, poate atrage sancțiuni separate. Poliția a aplicat, în final, o amendă de aproximativ 5.500 de rupii. Sancțiunea s-a bazat pe mai multe articole din Legea privind vehiculele motorizate.

Aditya a explicat că ideea „mașinii sărutului” i-a aparținut prietenei sale, care voia să urmeze o tendință din social media. A recunoscut că nu s-a gândit la posibilele probleme legale. A plătit amenda și a curățat personal urmele de ruj la secția de poliție.

Contul de Instagram al bărbatului, cu aproape 3.000 de urmăritori, ar fi fost dezactivat după incident. Poliția a avertizat că astfel de cascadorii pentru viralitate vor continua să fie sancționate strict.