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Ziua Internațională a Câinelui. O zi dedicată patrupezilor din orice rasă și care încurajează adopția

Ziua de 26 august e celebrată anual drept Ziua Internațională a Câinelui. Sărbătoarea a fost înființată în anul 2004 pentru a atrage atenția asupra situației dificile a animalelor din întreaga lume și a încuraja adopția.
Ziua Internațională a Câinelui. O zi dedicată patrupezilor din orice rasă și care încurajează adopția
Sursa foto: Pixabay
Ioana Târziu
26 aug. 2026, 07:46, Life-Inedit
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Miercuri, asigură-te că îi acorzi puțin mai multă atenție decât de obicei patrupedului tău, cu ocazia Zilei Internaționale a Câinelui.

Înființată în urmă cu 22 de ani

Această ocazie specială este sărbătorită anual pe 26 august și a fost înființată în anul 2004 de către Colleen Paige.

Paige este o activistă pentru salvarea animalelor, expertă în stilul de viață al acestora, precum și autoare și dresor de câini.

Ea a creat această sărbătoare pentru a atrage atenția asupra situației dificile a animalelor din întreaga lume și a încuraja adopția. 

De ce a fost aleasă data de 26 august

Ziua Internațională a Câinelui este sărbătorită pe 26 august, deoarece, la această dată, familia lui Paige a adoptat primul său câine, numit Sheltie. Cățelul a fost adoptat de la adăpostul lor local de animale, când Colleen Paige avea doar 10 ani.

Pe 26 august, celebrăm câinii indiferent de rasă.

De asemenea, această zi îi pune în prim-plan și pe cățeii care salvează vieți.

Câinii își pun viața în pericol în fiecare zi, pentru protecție personală, pentru aplicarea legii, pentru persoanele cu dizabilități. Ei sunt acolo pentru libertatea și siguranța noastră, detectând bombe și scoțând victimele tragediilor de sub dărâmături.

În anul 2013, Ziua Internațională a Câinelui a fost adoptată în legislația statului New York.

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