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Ai trecut pe galben? Poți primi amendă

Un semafor pe galben îi poate costa scump pe șoferii din Italia. Iată în ce situații trecerea este permisă, când se transformă în contravenție și cât poate ajunge amenda.
Ai trecut pe galben? Poți primi amendă
Andreea Tobias
26 aug. 2026, 07:42, Știri externe
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În Italia, șoferii trebuie să oprească la semafor atunci când pot face acest lucru în siguranță după aprinderea culorii galbene.

Trecerea pe galben poate fi sancționată, iar amenda ajunge până la 665 de euro, la care se pot adăuga 6 puncte pierdute din permis.

Regulile se aplică și amenzilor constatate automat cu sistemele de tip T-Red, iar durata fazei de galben poate deveni un argument într-o contestație.

Mediafax Italia explică situațiile în care șoferii pot contesta amenda și ce trebuie să știe românii care conduc în Italia.

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