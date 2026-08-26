Ai trecut pe galben? Poți primi amendă

În Italia, șoferii trebuie să oprească la semafor atunci când pot face acest lucru în siguranță după aprinderea culorii galbene.

Trecerea pe galben poate fi sancționată, iar amenda ajunge până la 665 de euro, la care se pot adăuga 6 puncte pierdute din permis.

Regulile se aplică și amenzilor constatate automat cu sistemele de tip T-Red, iar durata fazei de galben poate deveni un argument într-o contestație.

Mediafax Italia explică situațiile în care șoferii pot contesta amenda și ce trebuie să știe românii care conduc în Italia.