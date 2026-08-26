Un robinet, un ghiveci și un câine au ajuns în instanță. Cele mai absurde războaie dintre vecini

În Italia, conflictele dintre vecini ajung frecvent în instanță, iar unele dintre motive sunt greu de imaginat.

Un locatar și-a dat vecinul în judecată din cauza zgomotului produs de un robinet, dar a pierdut procesul și a rămas cu cheltuieli de peste 4.000 de euro.

Mirosul sosului de carne gătit duminica a fost și el reclamat în instanță, însă judecătorii l-au considerat parte firească a vieții la bloc.

La Genova, un simplu ghiveci cu busuioc amplasat pe un pervaz comun a devenit motiv de dispută între coproprietari.

Lătratul unui câine și poziția unui scaun de plajă pe balcon au generat, de asemenea, litigii între vecini.

Înainte de proces, medierea este în multe situații obligatorie, însă un litigiu de condominiu poate dura în medie între doi și trei ani.

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