Yahoo încearcă marea revenire. Veteranul internetului pariază pe AI și vrea să cucerească generația care nu l-a prins în anii de glorie

Directorul general Jim Lanzone susține că istoria companiei poate deveni atractivă inclusiv pentru tinerii care nici nu erau născuți atunci când Yahoo a fost lansat, în 1994. El descrie compania drept „OG-ul” internetului, folosind termenul de argou pentru un veteran sau un pionier al unui domeniu, potrivit Financial Times.

Yahoo speră că familiaritatea brandului și percepția de încredere construită în trei decenii îi vor oferi un avantaj într-un moment în care utilizatorii devin tot mai sceptici față de unele dintre noile platforme tehnologice.

Yahoo Scout, arma cu care compania vrea să intre în era AI

Elementul central al strategiei este Yahoo Scout, un motor de răspunsuri bazat pe inteligență artificială care încearcă să combine căutarea tradițională pe internet cu experiența oferită de instrumentele AI generative.

Scout a fost lansat în versiune beta în Statele Unite în ianuarie 2026, iar Yahoo pregătește extinderea completă a produsului pe parcursul acestui an. Instrumentul generează răspunsuri folosind informații de pe internet, dar și datele și conținutul acumulate de Yahoo în peste 30 de ani de activitate.

Compania spune că Scout poate folosi informații provenite din aproximativ 500 de milioane de profiluri de utilizatori, un knowledge graph cu peste un miliard de entități și date rezultate din aproximativ 18.000 de miliarde de evenimente ale consumatorilor pe an în ecosistemul Yahoo.

În ultimele luni, tehnologia Scout a început deja să fie introdusă în unele dintre cele mai importante servicii ale companiei. În Yahoo Finance, utilizatorii pot adresa întrebări despre piețe și investiții, iar Yahoo Sports utilizează sistemul pentru produse AI dedicate inclusiv baschetului.

Yahoo nu vrea să-și dea conținutul rivalilor din AI

Strategia companiei diferă și de cea adoptată de o parte dintre grupurile media care au încheiat acorduri pentru furnizarea conținutului către dezvoltatorii marilor modele AI.

Yahoo a decis să nu își licențieze conținutul pentru antrenarea modelelor dezvoltate de alte companii, potrivit Financial Times. Jim Lanzone consideră că multe dintre acordurile actuale dintre publisheri și grupurile AI nu vor deveni neapărat modele de afaceri sustenabile pe termen lung.

În schimb, compania vrea să transforme propriile date într-un avantaj competitiv. Scout combină informații din web-ul deschis cu arhiva Yahoo, comportamentul utilizatorilor și cele trei decenii de istoric în domeniul căutării.

Pentru tehnologia AI propriu-zisă, Yahoo colaborează însă și cu alte companii. La lansarea Scout, grupul anunța parteneriate și tehnologii provenite inclusiv de la Anthropic și Microsoft.

De la gigant de 125 de miliarde de dolari la companie cumpărată pentru 5 miliarde

Revenirea ar marca o schimbare spectaculoasă pentru unul dintre cele mai cunoscute nume ale primei generații de internet.

În ianuarie 2000, în plină bulă dot-com, valoarea de piață a Yahoo depășea 125 de miliarde de dolari. Compania avea să piardă însă treptat competiția în căutare și publicitate online în fața Google și apoi teren în fața noilor platforme sociale și mobile.

În 2021, Apollo Global Management a cumpărat de la Verizon activele Yahoo și AOL într-o tranzacție de aproximativ 5 miliarde de dolari.

Ulterior, grupul și-a restrâns portofoliul. AOL, un alt simbol al internetului din anii ’90, a fost vândut companiei italiene Bending Spoons într-o tranzacție evaluată la aproximativ 1,5 miliarde de dolari.

Yahoo are încă sute de milioane de utilizatori

Yahoo Finance, Yahoo Sports, Yahoo News și serviciul de e-mail continuă să atragă sute de milioane de utilizatori. La lansarea Scout, compania vorbea despre aproape 250 de milioane de utilizatori numai în Statele Unite, iar datele citate ulterior indică o audiență globală de ordinul sutelor de milioane.

Această bază uriașă de utilizatori este principalul atu pe care Lanzone încearcă acum să îl transforme într-o platformă pentru relansarea companiei.

Modelul economic al Scout ar urma să fie bazat în primul rând pe publicitate. Yahoo pariază că bugetele care finanțează astăzi reclamele afișate în rezultatele clasice ale motoarelor de căutare vor migra treptat către răspunsurile generate de inteligența artificială.

Miza este importantă și pentru viitorul financiar al companiei. Bancherii de pe Wall Street văd Yahoo drept un posibil candidat pentru o ofertă publică inițială sau o eventuală vânzare începând de anul viitor, potrivit Financial Times. Lanzone nu a comentat o eventuală tranzacție, insistând că prioritatea este transformarea Yahoo din nou într-o companie aflată în creștere.