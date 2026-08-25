Cutremur în România, marți dimineață. Seismul s-a produs la 145 de kilometri adâncime

Seismul s-a produs la ora 04:56:39, ora locală a României, și a avut magnitudinea ml 4,4, fiind catalogat de specialiști drept un cutremur mediu.

Epicentrul a fost localizat în zona seismică Vrancea, județul Buzău, iar cutremurul s-a produs la o adâncime de 145,2 kilometri. Intensitatea seismului a fost evaluată la III.

Orașele aflate cel mai aproape de epicentru

Potrivit INCDFP, cutremurul s-a produs la:

57 km sud de Focșani;

57 km sud-est de Sfântu Gheorghe;

62 km sud de Buzău;

65 km est de Brașov;

83 km nord-est de Ploiești.

Un alt cutremur de peste 4 grade s-a produs în august

Este al doilea seism cu magnitudinea de peste 4 înregistrat în zona Vrancea-Buzău în ultimele două săptămâni.

Pe 11 august 2026, la ora 20:21, un cutremur cu magnitudinea 4,3 s-a produs în aceeași zonă seismică, la o adâncime de 133,2 kilometri. INCDFP a clasificat acel eveniment drept un cutremur de adâncime intermediară, cu impact „simțit”.

Zona Vrancea este principala regiune seismică a României și este caracterizată în special de cutremure produse la adâncimi intermediare, care pot fi resimțite pe suprafețe extinse.