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Cutremur în România, marți dimineață. Seismul s-a produs la 145 de kilometri adâncime

Un cutremur cu magnitudinea 4,4 s-a produs marți dimineață, 25 august, în zona seismică Vrancea-Buzău, potrivit datelor Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).
Cutremur în România, marți dimineață. Seismul s-a produs la 145 de kilometri adâncime
Sursa foto: Mediafax FOTO
Gabriel Negreanu
25 aug. 2026, 06:49, Social
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Seismul s-a produs la ora 04:56:39, ora locală a României, și a avut magnitudinea ml 4,4, fiind catalogat de specialiști drept un cutremur mediu.

Epicentrul a fost localizat în zona seismică Vrancea, județul Buzău, iar cutremurul s-a produs la o adâncime de 145,2 kilometri. Intensitatea seismului a fost evaluată la III.

Orașele aflate cel mai aproape de epicentru

Potrivit INCDFP, cutremurul s-a produs la:

57 km sud de Focșani;
57 km sud-est de Sfântu Gheorghe;
62 km sud de Buzău;
65 km est de Brașov;
83 km nord-est de Ploiești.
Un alt cutremur de peste 4 grade s-a produs în august

Este al doilea seism cu magnitudinea de peste 4 înregistrat în zona Vrancea-Buzău în ultimele două săptămâni.

Pe 11 august 2026, la ora 20:21, un cutremur cu magnitudinea 4,3 s-a produs în aceeași zonă seismică, la o adâncime de 133,2 kilometri. INCDFP a clasificat acel eveniment drept un cutremur de adâncime intermediară, cu impact „simțit”.

Zona Vrancea este principala regiune seismică a României și este caracterizată în special de cutremure produse la adâncimi intermediare, care pot fi resimțite pe suprafețe extinse.

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