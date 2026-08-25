FOTO | Jiul seacă în Dolj. Imagini spectaculoase de la Răcari, unde râul a coborât la un minim istoric

Nivelul Jiului rămâne extrem de scăzut în Dolj, după o perioadă prelungită cu precipitații insuficiente și debite reduse.

În fotografiile surprinse la Răcari, apa ocupă pe anumite sectoare doar o parte restrânsă a albiei, în timp ce suprafețe mari de nisip și mâl au ieșit la suprafață.

Situația este confirmată de măsurătorile Administrației Bazinale de Apă Jiu. La 19 august, la stația hidrometrică Răcari, nivelul la miră a fost de 136 de centimetri, iar debitul măsurat a ajuns la numai 7,03 metri cubi pe secundă, valoare care reprezintă un minim istoric pentru stația înființată în anul 1976.

Jiul, la mai puțin de 30% din debitele medii ale lunii august

Situația nu s-a îmbunătățit până luni. Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor arată în analiza pentru intervalul 23-24 august că debitele pe cursul inferior al Jiului au fost în ușoară scădere.

Mai mult, întregul bazin hidrografic al Jiului se află printre zonele în care debitele au coborât sub 30% din mediile multianuale corespunzătoare lunii august. Pentru următoarele 24 de ore, hidrologii prognozau debite relativ staționare.

La Filiași, stație hidrometrică funcțională din anul 1922, nivelul apei a ajuns pe 19 august la -18 centimetri, iar debitul a fost de doar 5,51 metri cubi pe secundă, de asemenea un minim istoric.

La Podari, în aceeași campanie de măsurători, hidrologii au înregistrat un nivel de doar 2 centimetri și un debit de 8,14 metri cubi pe secundă.

Specialiștii Administrației Bazinale de Apă Jiu au descris actuala situație drept una dintre cele mai dificile perioade hidrologice din ultimele decenii. Măsurătorile au fost realizate cu echipamente ADCP, care folosesc unde acustice și efectul Doppler pentru determinarea vitezei apei, adâncimii și debitului.

Seceta lovește o mare parte din România

Deficitul de apă nu este limitat la Oltenia. Potrivit INHGA, la 24 august, debitele celor mai multe râuri din țară se aflau sub mediile multianuale ale lunii, iar valori sub 30% erau raportate, alături de Jiu, și în bazine precum Crișuri, Timiș, Cerna, Bârlad, Moldova, Suceava și Prut.

Și Dunărea se află la valori extrem de mici. La intrarea în România, în secțiunea Baziaș, debitul era luni de 1.300 metri cubi pe secundă, de trei ori mai mic decât media multianuală a lunii august, de 3.900 mc/s.

Fotografiile realizate la Răcari, în Dolj, pe 24 august, surprind efectele acestei secete hidrologice asupra unuia dintre cele mai importante râuri din România.