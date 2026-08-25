Ce se întâmplă cu organismul dacă bei suc în fiecare zi. Dieteticienii avertizează: efectele apar mai repede decât crezi

Băuturile răcoritoare clasice oferă puține beneficii nutriționale, în timp ce pot conține cantități importante de zahăr adăugat și, în unele cazuri, cofeină, arată o analiză publicată de Yahoo, care a consultat trei dieteticieni.

Datele actualizate în 2026 de Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din SUA (CDC) arată că un consum frecvent de băuturi îndulcite cu zahăr este asociat cu creșterea în greutate, obezitatea, diabetul de tip 2, bolile cardiovasculare, afecțiunile hepatice, cariile dentare și guta.

Ce se întâmplă cu glicemia după un suc

Una dintre principalele diferențe dintre zahărul dintr-un fruct și cel dintr-o băutură răcoritoare este viteza cu care ajunge în organism. Fibrele din fructe încetinesc absorbția, în timp ce zahărul dizolvat într-un suc poate fi absorbit mult mai rapid.

American Heart Association arată că o doză de aproximativ 355 ml de suc carbogazos poate conține în jur de 42 de grame de zahăr adăugat, echivalentul a aproximativ 10 lingurițe. Cantitatea depinde însă de marcă și de rețetă.

Creșterea rapidă a glicemiei determină pancreasul să elibereze insulină. Atunci când există în mod repetat un surplus de energie, o parte poate fi stocată sub formă de grăsime, iar menținerea pe termen lung a unei alimentații foarte bogate în zahăr este asociată cu obezitate și rezistență la insulină.

Dieteticianul Brittany Brown explică, în analiza citată, că un consum zilnic de suc poate produce în mod repetat astfel de creșteri ale glicemiei și poate favoriza acumularea de trigliceride și creșterea în greutate.

O singură doză poate aduce aproape tot zahărul recomandat pentru o zi

Organizația Mondială a Sănătății recomandă ca zaharurile libere să reprezinte mai puțin de 10% din aportul energetic zilnic. Pentru o dietă de aproximativ 2.000 de kilocalorii, acest prag înseamnă aproximativ 50 de grame pe zi. OMS precizează că reducerea sub 5%, aproximativ 25 de grame, poate aduce beneficii suplimentare.

În practică, o singură doză mare de băutură carbogazoasă cu zahăr poate ajunge astfel aproape de întreaga cantitate zilnică recomandată de OMS și poate depăși limita mai strictă recomandată de American Heart Association.

AHA recomandă ca zaharurile adăugate să nu depășească aproximativ 6% din caloriile zilnice — aproximativ șase lingurițe pentru majoritatea femeilor și nouă pentru majoritatea bărbaților.

Ce se întâmplă dacă obiceiul continuă ani de zile

Problema principală nu este consumarea ocazională a unui suc, ci transformarea acestuia într-o sursă zilnică de calorii și zahăr.

Consumul frecvent de băuturi îndulcite este asociat în studiile populaționale cu:

creștere în greutate și obezitate;

risc mai mare de diabet de tip 2;

risc cardiovascular crescut;

probleme dentare și carii;

risc crescut de afecțiuni metabolice și hepatice.

În plus, băuturile care conțin cofeină pot afecta somnul dacă sunt consumate în cantități mari sau târziu în cursul zilei și pot produce palpitații, neliniște sau anxietate la persoanele sensibile.

Dar sucurile „zero” sau „diet”?

Situația este mai nuanțată în cazul băuturilor fără zahăr. Înlocuirea unui suc cu zahăr cu o variantă fără calorii reduce evident cantitatea de zahăr și de energie consumată în acel moment, însă OMS nu recomandă folosirea îndulcitorilor non-zahăr ca strategie pe termen lung pentru controlul greutății.

Recomandarea OMS nu înseamnă că îndulcitorii autorizați sunt declarați periculoși la dozele admise. Organizația precizează că ghidul său vizează eficiența lor pentru controlul greutății și prevenirea bolilor cronice, nu stabilirea nivelurilor toxicologice de siguranță.

Prin urmare, afirmațiile potrivit cărora orice băutură „zero” ar provoca în mod direct diabet, probleme ale microbiomului sau declin cognitiv trebuie privite cu prudență: multe dintre datele existente provin din studii observaționale și nu demonstrează automat o relație de cauzalitate.

Nici sucurile promovate drept „sănătoase” nu sunt o soluție magică

O categorie tot mai populară este cea a băuturilor carbogazoase „funcționale”, care conțin prebiotice, probiotice, fibre sau diferite minerale și au de regulă mai puțin zahăr decât variantele tradiționale.

Dieteticienii consultați de Yahoo atrag însă atenția că beneficiile promovate prin marketing nu sunt întotdeauna susținute de dovezi suficient de solide, iar simpla prezență a unui ingredient considerat sănătos nu transformă automat băutura într-un produs cu efect terapeutic.

Ce recomandă specialiștii în locul sucului

Pentru consumul zilnic, principala recomandare rămâne apa. Alternative pot fi apa minerală, apa aromatizată acasă cu fructe sau plante, precum și ceaiul sau cafeaua fără adaosuri mari de zahăr.

American Heart Association recomandă explicit reducerea băuturilor cu zahăr și folosirea apei ca alegere implicită.

Sucul nu trebuie neapărat eliminat complet din alimentație, spun dieteticienii, însă diferența importantă este între o băutură consumată ocazional și un obicei zilnic. În cazul celui din urmă, zecile de grame de zahăr și sutele de calorii suplimentare se pot acumula fără ca persoana să realizeze cât de mult contribuie băutura la dieta totală.