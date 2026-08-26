Focar de malarie pe Aeroportul din Frankfurt. Un angajat a murit din cauza infecției

Ceilalți cinci angajați infectați primesc tratament medical, a declarat un purtător de cuvânt al operatorului aeroportului Fraport.

La aeroport au fost instalate capcane, iar țânțarii capturați vor fi analizați în laborator pentru a se stabili specia și originea acestora.

Moartea angajatului, confirmată

„Din păcate, trebuie să confirmăm că un angajat a murit în urma infecției. Le-am oferit tuturor angajaților informații complete și îi încurajăm să consulte un medic dacă prezintă simptome”, a declarat purtătorul de cuvânt al Fraport pentru BBC.

În iulie s-a relatat că focarul implica patru angajați infectați.

Institutul Robert Koch, agenție federală a guvernului german și institut de cercetare pentru controlul bolilor și sănătatea publică, a anunțat anterior că cei patru angajați s-au îmbolnăvit între 4 și 6 iulie și că țânțarii au fost aduși cu un avion.

Institutul a precizat că malaria afectează în Germania aproape exclusiv persoanele care călătoresc pe distanțe lungi și care s-au infectat în regiuni în care boala este endemică. Transmiterea malariei într-un aeroport german este rară.

„Lipsa unui istoric de călătorie poate duce la întârzierea diagnosticului. Un diagnostic întârziat crește riscul unei evoluții severe a bolii”, a precizat institutul în buletinul său epidemiologic.

Un alt caz de malarie a afectat aeroportul în 2023

Ultimul caz de malarie transmisă într-un aeroport a fost în 2023, tot pe Aeroportul din Frankfurt, a mai precizat institutul.

BBC a contactat Departamentul de Sănătate Publică din Frankfurt, care coordonează ancheta privind focarul, pentru a solicita un punct de vedere.

Malaria este o boală transmisă oamenilor prin înțepătura anumitor tipuri de țânțari și este întâlnită în principal în țările tropicale, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății (OMS).

Infecția, care poate fi prevenită și tratată, este provocată de un parazit și nu se transmite de la o persoană la alta. Simptomele pot fi însă ușoare sau pot pune viața în pericol.