Iranul și Omanul pregătesc un coridor prin Ormuz și deminarea strâmtorii

Miniștrii de Externe ai celor două țări au discutat un „cadru propus” pentru crearea unui coridor temporar comun de navigație prin Strâmtoarea Ormuz și pentru derularea unui proiect comun de îndepărtare a minelor.

„Negocierile tehnice” vor continua pentru stabilirea unui coridor permanent și a modului în care va fi administrată în viitor navigația prin strâmtoare, au transmis miercuri Iranul și Omanul într-o declarație comună, citată de CNBC.

Discuțiile au în vedere inclusiv un mecanism pentru schimbul de informații, gestionarea traficului și furnizarea serviciilor necesare pentru navigație și securitate.

Doar cinci nave au traversat marți Strâmtoarea Ormuz

Anunțul reprezintă un nou pas în negocierile dintre Iran și Oman pentru restabilirea circulației pe una dintre cele mai importante rute energetice ale lumii. Cele două țări discutau deja în ultimele săptămâni despre crearea unei rute care să permită trecerea în siguranță a navelor.

Negocierile au avansat acum către stabilirea unui coridor temporar comun, iar planul include și deminarea strâmtorii. Ulterior, cele două țări vor să ajungă la o soluție permanentă pentru navigație și pentru gestionarea traficului.

Circulația navelor rămâne mult sub nivelurile obișnuite. Marți, doar cinci nave comerciale au traversat Strâmtoarea Ormuz, față de o medie de 15 nave în precedentele zece zile, potrivit datelor preliminare ale companiei de analiză Kpler.

Înaintea izbucnirii conflictului cu Iranul, prin Strâmtoarea Ormuz trecea în mod obișnuit aproximativ o cincime din petrolul brut transportat la nivel mondial.

Petrolul Brent a coborât sub 90 de dolari

Perspectiva unui acord care să permită reluarea în siguranță a navigației a redus temerile privind aprovizionarea cu petrol. Cotația petrolului Brent, referința internațională, a coborât în cursul nopții de marți spre miercuri sub pragul de 90 de dolari pe baril.

Prețul petrolului a scăzut și în urma unor semnale de detensionare între Statele Unite și Iran. SUA ar fi început să își trimită diplomații înapoi în statele din Golf, semn că Washingtonul nu se așteaptă în prezent la o escaladare militară.

Agenția rusă RIA Novosti a relatat, citând surse iraniene și pakistaneze, că Statele Unite și Iranul ar putea anunța în următoarele zile un nou acord de încetare a focului, care ar include libertatea navigației prin Strâmtoarea Ormuz.

SUA evită deocamdată sancțiuni ample împotriva partenerilor Iranului

În paralel, Washingtonul încearcă să intensifice presiunea economică asupra Teheranului. Secretarul american al Trezoreriei, Scott Bessent, a anunțat luni o „zi Z economică” împotriva regimului iranian și a amenințat cu măsuri împotriva celor care facilitează comerțul Iranului.

Statele Unite au vizat 60 de persoane, entități și nave, dar au evitat până acum impunerea unor sancțiuni secundare semnificative asupra altor state, inclusiv asupra unor instituții financiare chineze suspectate că înlesnesc comerțul cu petrol iranian.

„De ce aș vrea să arunc în aer sistemul financiar mondial?”, a declarat Bessent, explicând că Washingtonul dorește să ofere celor vizați o perioadă pentru a se conforma înainte de aplicarea unor măsuri suplimentare.

China, care cumpără aproximativ 90% din petrolul exportat de Iran, a avertizat că va răspunde dacă Statele Unite extind presiunile economice asupra statelor care continuă să facă afaceri cu Teheranul.

Beijingul „va lua toate măsurile necesare pentru a-și proteja ferm drepturile și interesele”, a transmis marți un purtător de cuvânt al Ministerului chinez de Externe.