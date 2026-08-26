Prima pagină » Știri externe » Resturi de drone, similare celor găsite în România, au fost descoperite pe litoralul Bulgariei

Resturi de drone, similare celor găsite în România, au fost descoperite pe litoralul Bulgariei

Mai multe drone și fragmente ale acestora, similare celor găsite în România, au fost descoperite, miercuri, și pe litoralul bulgăresc, în apropierea orașului Varna. Unele drone au fost detonate în mare, în timp ce alte fragmente au fost ridicate pentru examinări amănunțite.
Resturi de drone, similare celor găsite în România, au fost descoperite pe litoralul Bulgariei
Sursa foto: Ministerul bulgar al Apărării
Diana Nunuț
26 aug. 2026, 15:13, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Miercuri dimineața, o dronă a fost găsită pe plaja Kabakum, lângă Varna, determinând echipele Poliției de Frontieră și ale Marinei să izoleze zona ca măsură de precauție. Aeronava fără pilot a fost descoperită de persoane aflate pe plajă și a fost ulterior asigurată pentru a fi transportată la Baza Navală din Varna, informează Novinite. 

O echipă specializată a Marinei a inspectat dispozitivul, care are o lungime de aproximativ 2 metri și o lățime de aproximativ 1,5 metri, apoi a fost ridicat de pe plajă pentru o examinare amănunțită.

Potrivit sursei citate, drona nu conținea explozibil.

Până la momentul redactării știrii, nu există informații oficiale cu privire la originea, modelul sau circumstanțele în care drona de la Kabakum a ajuns în mare.

Potrivit Ministerului bulgar al Apărării, o altă echipă a Marinei a primit misiunea de a inspecta un obiect zărit în apele Mării Negre, în apropierea orașului Pomorie. Militarii au constatat că obiectul descoperit era o aeronavă fără pilot și l-au distrus pe loc, în larg, respectând cu măsurile de siguranță.

De asemenea, militarii de la Baza Navală din Varna au mai desfășurat o misiune de recunoaștere și identificare a unei aeronave fără pilot descoperită în apele Mării Negre, în zona Pasha Dere, la sud de orașul Varna. Obiectul a fost distrus în mare.

Incidente similare în ultimele zile

Cea mai recentă descoperire survine după mai multe incidente similare din ultimele zile. Pe 22 august, Marina Militară a răspuns la două sesizări. Potrivit Novinite, au fost găsite resturi de dronă de-a lungul coastei între Albena și Kranevo, în timp ce un alt obiect identificat ca fiind părți ale unei drone a fost adus la țărm în zona Rakitnika, lângă Varna. În primul caz, specialiștii militari au stabilit că dispozitivul era o dronă-momeală și nu conținea explozivi.

De asemenea, marți seara, o echipă specializată de la Baza Navală din Burgas a fost trimisă să investigheze o altă dronă zărită în mare între Tsarevo și satul Varvara. Ministerul Apărării a identificat-o ulterior ca fiind o dronă de recunoaștere, care nu prezenta niciun pericol. Dispozitivul a fost recuperat și transportat la baza navală.

Aceste anunţuri de la Sofia vin în condițiile în care miercuri dimineaţă a fost descoperit şi detonat un fragment de dronă pe plaja din Olimp.

Recomandarea video

Via Carpatia: Megaproiectul de 3.000 km care va lega Marea Baltică de Salonic și Istanbul / Drumul ar urma să treacă și prin România
G4Media
Cum arată Donbass Arena, stadionul lui Șahtior, la 4 ani de la războiul declanșat de Rusia
GSP.ro
Parlamentul a decis: Consilierii locali din aparatele partidelor sunt salvați de la incompatibilitate. Senatul a eliminat prevederile controversate. USR atacă legea la CCR
Gandul
Fiica fostului senator Cazimir Ionescu a fost găsită moartă într-o locuință din Argeș. Avea doar 22 de ani
Cancan
Cum și-a împăcat Bogdan Stancu soția după escapada cu prezentatoarea TV. VIDEO
Prosport
Scenariu avansat de la Moscova: Vladimir Putin vrea să distrugă centrul Kievului și să folosească arme nucleare tactice în Ucraina, ca ultimă soluție
Libertatea
Ajutorul de deces în 2026. Câți bani pot primi familiile și ce acte sunt necesare?
CSID
Indicatorul rutier pe care mulți șoferi îl interpretează greșit. Semnificația se schimbă în funcție de țară
Promotor
Harta marilor angajatori din România: Care sunt cele mai mari companii după numărul de salariați, județ cu județ
Economedia