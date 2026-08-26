Resturi de drone, similare celor găsite în România, au fost descoperite pe litoralul Bulgariei

Miercuri dimineața, o dronă a fost găsită pe plaja Kabakum, lângă Varna, determinând echipele Poliției de Frontieră și ale Marinei să izoleze zona ca măsură de precauție. Aeronava fără pilot a fost descoperită de persoane aflate pe plajă și a fost ulterior asigurată pentru a fi transportată la Baza Navală din Varna, informează Novinite.

O echipă specializată a Marinei a inspectat dispozitivul, care are o lungime de aproximativ 2 metri și o lățime de aproximativ 1,5 metri, apoi a fost ridicat de pe plajă pentru o examinare amănunțită.

Potrivit sursei citate, drona nu conținea explozibil.

Până la momentul redactării știrii, nu există informații oficiale cu privire la originea, modelul sau circumstanțele în care drona de la Kabakum a ajuns în mare.

Potrivit Ministerului bulgar al Apărării, o altă echipă a Marinei a primit misiunea de a inspecta un obiect zărit în apele Mării Negre, în apropierea orașului Pomorie. Militarii au constatat că obiectul descoperit era o aeronavă fără pilot și l-au distrus pe loc, în larg, respectând cu măsurile de siguranță.

De asemenea, militarii de la Baza Navală din Varna au mai desfășurat o misiune de recunoaștere și identificare a unei aeronave fără pilot descoperită în apele Mării Negre, în zona Pasha Dere, la sud de orașul Varna. Obiectul a fost distrus în mare.

Incidente similare în ultimele zile

Cea mai recentă descoperire survine după mai multe incidente similare din ultimele zile. Pe 22 august, Marina Militară a răspuns la două sesizări. Potrivit Novinite, au fost găsite resturi de dronă de-a lungul coastei între Albena și Kranevo, în timp ce un alt obiect identificat ca fiind părți ale unei drone a fost adus la țărm în zona Rakitnika, lângă Varna. În primul caz, specialiștii militari au stabilit că dispozitivul era o dronă-momeală și nu conținea explozivi.

De asemenea, marți seara, o echipă specializată de la Baza Navală din Burgas a fost trimisă să investigheze o altă dronă zărită în mare între Tsarevo și satul Varvara. Ministerul Apărării a identificat-o ulterior ca fiind o dronă de recunoaștere, care nu prezenta niciun pericol. Dispozitivul a fost recuperat și transportat la baza navală.

Aceste anunţuri de la Sofia vin în condițiile în care miercuri dimineaţă a fost descoperit şi detonat un fragment de dronă pe plaja din Olimp.