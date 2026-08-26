Drona găsită în Olimp a fost detonată pe plajă. Radu Miruță spune că nu a primit notificare privind detonarea

UPDATE 11:15: Ministrul interimar al Apărării nu confirmă detonarea dronei

„Am văzut de dimineața, am fost informat azi dimineața când au găsit-o. Este o procedură clasică care se declanșează împreună cu SRI, autoritățile de acolo, din plan local. Nu mai știu care este acum situația, că nu am urmărit”, a declarat ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, pentru MEDIAFAX.

Cu privire la procedura de detonare a dronei, ministrul interimar a declarat, pentru MEDIAFAX, că nu a primit o notificare. „N-am primit o notificare cum că s-ar fi întâmplat. Echipa pirotehnică de la SRI e la fața locului. Asta a fost la 9:32. Asta înseamnă fie că n-am primit, fie că n-a fost detonată”, a spus Miruță.

Purtătorul de cuvânt al MApN, Daniel Nistor, confirmă detonarea dronei din stațiunea Olimp, însă spune că MApN nu a fost solicitat pentru această intervenție.

„Militarii nu au participat la activitate. Cei de la SRI au detonat-o. (Ministerul Apărării – n.r.) nu a fost solicitat pentru această intervenție. De aceea nici nu am comunicat”, a declarat Nistor, pentru MEDIAFAX.

UPDATE: Ministrul Apărării: „Ori nu am primit eu notificare, ori nu a fost”

MEDIAFAX a solicitat informații cu privire la detonarea dronei cu încărcătură explozibilă. Radu Miruță a spus că „ori nu am primit eu notificare, ori nu a fost”.

UPDATE: Drona a fost detonată

Drona găsită la Olimp a fost detonată pe plajă. Aici autoritățile au realizat un perimetru de protecție, turiștii au fost evacuați, iar drona, încărcată cu explozibil, a fost detonată aproape de zona în care a ajuns la mal.

Cei care au sunat la 112 pentru a spune că au găsit bucăți din dronă sunt chiar turiștii. Imediat, zona a fost secuzată.

Ministerul Apărării Naționale nu a comunicat încă despre acest eveniment, chiar dacă apelul la 112 prin care a fost semnalată drona pe plajă a venit în cursul dimineții.

UPDATE: Miruță: Situația este sub control

„Situația este sub control, informările oficiale vor veni curând. Nu avem încă toate detaliile de la echipele din teren. Cert este că procedura este una standard, iar dacă deja sapă pe lângă ea, este clar că este în desfășurare. Vom reveni cu informații concrete”, a transmis ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, pentru cotidianul ZIUA de Constanța.

Știrea inițială

Perimetrul a fost încercuit și izolat pe o rază de aproximativ 500 de metri, pentru ca verificările să se desfășoare în condiții de siguranță, potrivit ZiuadeConstanta.

Autoritățile efectuează verificări pentru a stabili circumstanțele în care a fost semnalată drona.