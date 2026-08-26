Ce se va întâmpla cu averea de 49 de miliarde de dolari a lui Klaus-Michael Kühne, care a murit fără moștenitori direcți

În cadrul unui plan de succesiune pregătit de mult timp, portofoliul lui Kühne, care cuprinde transport maritim, aviație, industria chimică și imobiliare, va ajunge în cele din urmă în proprietatea Fundației Kühne, care va deveni astfel una dintre cele mai mari din Europa, informează Bloomberg.

Un imperiu construit în jurul Kuehne + Nagel

Fundația este administrată de un consiliu din care fac parte unii dintre cei mai apropiați consilieri ai lui Kühne, precum și soția sa. În centrul imperiului se află Kuehne + Nagel International AG, gigantul de transport și logistică cofondat de bunicul său, în care Kühne deținea pachetul majoritar.

Miliardarul a murit în această săptămână, la 89 de ani, și nu a avut copii. Deși se retrăsese de mai mult timp din conducerea de zi cu zi a companiilor, el a continuat până recent să aibă o influență puternică asupra strategiei de afaceri. Dispariția sa ridică acum întrebări despre modul în care vor fi administrate investițiile sale.

În ultimele decenii, Kühne a folosit banii obținuți din Kuehne + Nagel pentru a investi și în alte companii. A ajuns să dețină 30% din compania de transport maritim Hapag-Lloyd, 20% din grupul chimic Brenntag și o participație importantă la compania de transport Flix.

Deținea și proprietăți imobiliare și hoteluri de lux, printre care The Fontenay din Hamburg, orașul său natal. La începutul acestui an, Kuehne Holding, compania prin care își administra investițiile, și-a majorat participația la Lufthansa la 20%.

Averea lui Kühne a crescut de peste patru ori în ultimul deceniu și a ajuns la aproximativ 49 de miliarde de dolari, potrivit Bloomberg Billionaires Index. Cea mai mare parte a averii sale era reprezentată de participațiile deținute la companii.

Kühne locuia în Elveția și Mallorca împreună cu soția sa, Christine. Ea este implicată de mult timp în activitatea fundației, mai ales în proiectele medicale. În 2009, la Davos, a fost înființat un centru de cercetare și educație în domeniul alergiilor care îi poartă numele. Christine Kühne rămâne membră a conducerii fundației.

Ce se va întâmpla cu investițiile miliardarului

Principala întrebare este acum ce instrucțiuni a lăsat Kühne pentru administrarea pe termen lung a investițiilor sale. Sectorul transporturilor și logisticii trece printr-o perioadă cu numeroase achiziții și fuziuni, ceea ce ar putea pune presiune asupra fundației să ia decizii importante privind portofoliul.

Unii analiști cred că participațiile la Kuehne + Nagel și Hapag-Lloyd ar putea fi considerate investiții strategice, care vor fi păstrate pe termen lung. În cazul altor companii, fundația ar putea avea mai multă libertate.

Kühne, cetățean german, a locuit timp de decenii în Elveția din motive fiscale și s-a căsătorit relativ târziu. Fundația Kühne a fost creată în urmă cu aproximativ 50 de ani împreună cu părinții săi și finanțează proiecte în logistică, medicină, cultură și climă.

Fundația Kühne, Kuehne Holding și Kuehne + Nagel au sediul în Schindellegi, o localitate elvețiană aflată pe un deal deasupra lacului Zürich.

Cine va conduce fundația care preia averea

Kühne era cunoscut drept un om de afaceri dur, direct și foarte implicat în deciziile companiilor sale. A renunțat la funcția de director general în jurul anului 1992 și la cea de președinte al consiliului în 2011, dar a rămas președinte onorific.

În jurul său s-a format un grup restrâns de consilieri care ocupă funcții importante în fundație, holding și companiile din portofoliu. Printre aceștia se numără Karl Gernandt, Joerg Wolle și avocații Thomas Staehelin și Tobias Staehelin.

Gernandt conduce Kuehne Holding și Hapag-Lloyd și este membru în consiliul de supraveghere al Lufthansa. Joerg Wolle conduce de aproximativ zece ani consiliul Kuehne + Nagel. Din acest cerc mai fac parte directorul general al Kuehne + Nagel, Stefan Paul, și Dominik de Daniel, primul director general al Kuehne Holding.

Potrivit planului de succesiune, Thomas Staehelin va prelua conducerea fundației.

După transferul averii lui Kühne, fundația va deveni una dintre cele mai mari organizații de acest tip din Europa.