Creditele s-ar putea scumpi din nou în Europa: BCE avertizează că dobânzile trebuie să crească

Isabel Schnabel, membră a Comitetului executiv al Băncii Centrale Europene, susține că nivelul actual al dobânzilor nu este suficient pentru ca inflația să revină la ținta de 2% pe termen mediu.

„La nivelul actual al dobânzii de politică monetară, este puțin probabil ca inflația să revină la țintă pe termen mediu și, prin urmare, va fi necesară o înăsprire suplimentară”, a declarat Schnabel într-un interviu pentru Bloomberg.

Inflația va rămâne ridicată pentru mult timp

Oficialul BCE estimează că inflația va rămâne peste 2% pentru o „perioadă îndelungată”, în special din cauza costurilor ridicate ale energiei. Ea susține, de asemenea, că banca centrală nu ar trebui să aștepte până când aceste scumpiri se vor transmite în salarii, deoarece o intervenție abia în acel moment ar veni prea târziu.

În același timp, Schnabel a arătat că economia zonei euro s-a dovedit mai rezistentă decât se anticipa, ceea ce poate menține presiunile asupra prețurilor. Însă evoluția pieței energiei rămâne unul dintre principalele riscuri pentru inflație.

Efectele prețurilor ridicate la energie nu se limitează la facturile plătite de populație și companii, ci se pot transmite treptat în prețurile altor bunuri și servicii. Tocmai acest risc justifică, în opinia oficialului BCE, continuarea majorării dobânzilor.

BCE ar putea majora dobânzile în septembrie

BCE se pregătește pentru o posibilă nouă majorare a dobânzilor la ședința de politică monetară din 9-10 septembrie. Trei surse apropiate discuțiilor au declarat pentru Reuters că oficialii instituției înclină spre o astfel de decizie, pentru a limita efectele inflaționiste ale războiului cu Iranul.

Dobânda de politică monetară ar urma să crească de la 2,25% la 2,50%. O decizie finală va depinde însă și de datele privind inflația din august, precum și de noile prognoze economice pe care BCE le va analiza la ședința din septembrie.

Oficialii BCE nu par, deocamdată, dispuși să transmită că după această majorare vor urma automat și alte creșteri.

BCE a majorat costurile de împrumut în iunie, pentru prima dată în aproape trei ani, încercând să împiedice propagarea în economie a scumpirii energiei provocate de război.

Schnabel nu a precizat până la ce nivel ar trebui să urce dobânzile. Ea a spus însă că piețele „par să înțeleagă foarte bine” modul în care BCE reacționează la evoluția inflației.

Cum ar putea fi afectați consumatorii

Pentru consumatorii din zona euro, majorarea dobânzilor BCE poate însemna credite noi mai scumpe și costuri mai mari pentru unele împrumuturi cu dobândă variabilă. În același timp, dobânzile mai ridicate sunt folosite de banca centrală pentru a tempera consumul și creșterea prețurilor.

În România, efectul nu este direct, deoarece dobânda de politică monetară este stabilită de Banca Națională a României. Deciziile BCE pot influența însă indirect costurile de finanțare, cursul euro și condițiile de creditare, în special în cazul împrumuturilor și finanțărilor în moneda europeană.