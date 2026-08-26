Petrotel Lukoil intră în insolvență. Tribunalul Prahova a deschis procedura

Decizia a fost pronunțată miercuri, instanța dispunând deschiderea procedurii generale a insolvenței în temeiul Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență.

Tribunalul Prahova a desemnat ca administrator judiciar provizoriu Dascăl Insolvency SPRL, care va îndeplini atribuțiile prevăzute de lege.

Onorariul stabilit pentru administratorul judiciar este de 3.500 de lei.

Instanța a dispus notificarea deschiderii procedurii către companie, creditori și Oficiul Registrului Comerțului, precum și publicarea informațiilor în Buletinul Procedurilor de Insolvență și într-un ziar de largă circulație.

Termene stabilite de instanță

Tribunalul a stabilit o serie de termene pentru derularea procedurii data de 9 septembrie 2026. Aceasta este data-limită pentru înregistrarea cererilor creditorilor de admitere a creanțelor asupra averii companiei.

Ulterior, până la 29 septembrie 2026, administratorul judiciar trebuie să verifice creanțele și să întocmească, să afișeze și să comunice tabelul preliminar al creanțelor.

Definitivarea tabelului este prevăzută pentru data de 23 octombrie 2026.

Adunarea creditorilor a fost stabilită pentru data de 3 octombrie 2026, ora și locul urmând să fie comunicate de administratorul judiciar provizoriu.

De asemenea, până la 4 septembrie 2026, administratorul judiciar trebuie să întocmească raportul privind cauzele și împrejurările care au dus la apariția stării de insolvență și să indice, dacă este cazul, persoanele cărora le-ar putea fi imputată această situație.

Instanța a dispus și suspendarea acțiunilor judiciare sau extrajudiciare pentru recuperarea creanțelor împotriva companiei sau a bunurilor acesteia, în condițiile prevăzute de legislația insolvenței.

Tribunalul Prahova a calificat totodată cererea creditoarei Litasco S.A.drept declarație de creanță.

Hotărârea poate fi atacată cu apel în termen de șapte zile de la comunicare, cererea urmând să fie depusă la Tribunalul Prahova.

Oficialii Petrotel Lukoil au confirmat decizia de a intra în insolvență, marți, într-un răspuns exclusiv pentru MEDIAFAX, după ce vineri a publicat o notă internă obținută în exclusivitate conform căreia conducerea rafinăriei de la Ploiești lua în calcul declanșarea procedurii, singura măsură care poate salva rafinăria., care poate și va proteja societatea și, ca atare, va oferi protecția și răgazul necesar pentru relansarea activității.