Aeroportul din Dubai raportează o scădere bruscă a traficului din cauza războiului din Iran

Aeroportul din Dubai a înregistrat 13 milioane de pasageri în al doilea trimestru, după 31,5 milioane de pasageri în prima jumătate a anului. Aceasta a reprezentat o scădere de 31,3% față de traficul de pasageri din prima jumătate a anului 2025, au declarat reprezentanții aeroportului, potrivit AP.

Traficul aerian din Emiratele Arabe Unite și din alte părți ale regiunii Golfului a fost perturbat de închideri și restricții după ce Statele Unite și Israelul au atacat Iranul pe 28 februarie. Aeroportul din Dubai a suferit daune minore în urma atacurilor din partea Iranului.

Mișcările de aeronave au totalizat 150.600 în prima jumătate a anului, în scădere cu 32,1% față de anul precedent, cu doar 62.500 în al doilea trimestru, a anunțat aeroportul.

Directorul general Paul Griffiths a remarcat, însă, că în al doilea trimestru s-a înregistrat o creștere constantă a volumului de pasageri în fiecare lună și a spus că se așteaptă ca acest impuls să continue.

„Evenimentele perturbării, care au durat două luni, au avut un impact asupra traficului”, a declarat Griffiths pentru Associated Press. „Cu toate acestea, traiectoria este acum unanim pozitivă.”

El a spus că aeroportul așteaptă ca companiile aeriene străine, în special din Europa, să își reia operațiunile.