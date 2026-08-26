Prima pagină » Știri externe » Aeroportul din Dubai raportează o scădere bruscă a traficului din cauza războiului din Iran

Aeroportul din Dubai raportează o scădere bruscă a traficului din cauza războiului din Iran

Aeroportul Internațional Dubai, unul dintre cele mai aglomerate noduri aeroportuare din lume, a anunțat miercuri că a înregistrat o scădere bruscă a numărului de pasageri în al doilea trimestru, deoarece războiul din Iran a perturbat transportul aerian și a determinat mulți călători să aleagă rute care evită Orientul Mijlociu.
Aeroportul din Dubai raportează o scădere bruscă a traficului din cauza războiului din Iran
sursa foto: X
Laurențiu Marinov
26 aug. 2026, 16:18, Economic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Aeroportul din Dubai a înregistrat 13 milioane de pasageri în al doilea trimestru, după 31,5 milioane de pasageri în prima jumătate a anului. Aceasta a reprezentat o scădere de 31,3% față de traficul de pasageri din prima jumătate a anului 2025, au declarat reprezentanții aeroportului, potrivit AP.

Traficul aerian din Emiratele Arabe Unite și din alte părți ale regiunii Golfului a fost perturbat de închideri și restricții după ce Statele Unite și Israelul au atacat Iranul pe 28 februarie. Aeroportul din Dubai a suferit daune minore în urma atacurilor din partea Iranului.

Mișcările de aeronave au totalizat 150.600 în prima jumătate a anului, în scădere cu 32,1% față de anul precedent, cu doar 62.500 în al doilea trimestru, a anunțat aeroportul.

Directorul general Paul Griffiths a remarcat, însă, că în al doilea trimestru s-a înregistrat o creștere constantă a volumului de pasageri în fiecare lună și a spus că se așteaptă ca acest impuls să continue.

„Evenimentele perturbării, care au durat două luni, au avut un impact asupra traficului”, a declarat Griffiths pentru Associated Press. „Cu toate acestea, traiectoria este acum unanim pozitivă.”

El a spus că aeroportul așteaptă ca companiile aeriene străine, în special din Europa, să își reia operațiunile.

Recomandarea video

Via Carpatia: Megaproiectul de 3.000 km care va lega Marea Baltică de Salonic și Istanbul / Drumul ar urma să treacă și prin România
G4Media
Cum arată Donbass Arena, stadionul lui Șahtior, la 4 ani de la războiul declanșat de Rusia
GSP.ro
Parlamentul a decis: Consilierii locali din aparatele partidelor sunt salvați de la incompatibilitate. Senatul a eliminat prevederile controversate. USR atacă legea la CCR
Gandul
Fiica fostului senator Cazimir Ionescu a fost găsită moartă într-o locuință din Argeș. Avea doar 22 de ani
Cancan
Cum și-a împăcat Bogdan Stancu soția după escapada cu prezentatoarea TV. VIDEO
Prosport
Traian Băsescu, despre generalul Pahonțu: Un ofițer bun. A făcut din SPP o organizație reprezentativă. E timpul să se retragă
Libertatea
Ajutorul de deces în 2026. Câți bani pot primi familiile și ce acte sunt necesare?
CSID
Indicatorul rutier pe care mulți șoferi îl interpretează greșit. Semnificația se schimbă în funcție de țară
Promotor
Harta marilor angajatori din România: Care sunt cele mai mari companii după numărul de salariați, județ cu județ
Economedia