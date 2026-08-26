Polonia va primi patru avioane Airbus pentru realimentare și transport până în 2030, prin programul SAFE

Polonia și Spania intenționează să achiziționeze în comun cel puțin șapte aeronave Airbus A330 MRTT destinate realimentării în zbor și transportului strategic. Patru dintre acestea urmează să ajungă în Polonia până în 2030, în cadrul programului SAFE.

Polonia urmează să primească patru aeronave Airbus A330 MRTT în cadrul acestui program de achiziții comune cu Spania, cu o valoare estimată la 5,4 miliarde de euro, scrie Euronews.

Guvernul spaniol a aprobat acordul-cadru în ședința de marți a Consiliului de Miniștri, deschizând calea pentru ca cele două țări să obțină cele șapte aeronave, potrivit viceprim-ministrului și ministrului apărării polonez, Władysław Kosiniak-Kamysz.

„Cel mai important este că, până în 2030, Polonia va primi patru aeronave”, a declarat Kosiniak-Kamysz pe X, spunând că următorul pas va fi semnarea contractului final.

Achiziția va beneficia de finanțare din partea programului „Security Action for Europe” (SAFE) al Uniunii Europene, participarea Poloniei fiind prevăzută într-o anexă la acordul-cadru spaniol.

„Echipament esențial pentru Forțele noastre Aeriene”

Kosiniak-Kamysz a declarat că noile aeronave vor oferi Poloniei o capacitate importantă, în contextul în care Forțele Aeriene poloneze introduc în serviciu avioanele de vânătoare F-35.

„Acesta este un echipament esențial pentru Forțele noastre Aeriene, care se află în proces de introducere în serviciu a aeronavelor F-35”, a spus el, adăugând că „este o decizie importantă pentru securitatea NATO și pentru securitatea Poloniei”.

Acordul-cadru va rămâne în vigoare timp de șapte ani de la încheierea sa oficială.

Ce este Airbus A330 MRTT

Airbus A330 MRTT este o aeronavă militară de realimentare și transport, bazată pe modelul civil A330. Principala sa misiune este realimentarea altor aeronave în timpul zborului. Acest lucru permite avioanelor de luptă să parcurgă distanțe mari și să rămână mai mult timp în aer.

Aeronava poate transporta, de asemenea, militari, echipamente și marfă pe distanțe destul de lungi, putând fi configurată pentru misiuni de evacuare medicală.

Mai multe state membre NATO folosesc deja modelul A330 MRTT, fie în cadrul propriilor forțe aeriene, fie prin flota multinațională de aeronave cisternă a NATO.