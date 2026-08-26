Hackeri pro-ruși revendică responsabilitatea pentru un atac cibernetic major asupra serviciilor digitale publice din Norvegia

Atacul cibernetic este în desfășurare de luni, a declarat pentru Associated Press, Are Kvistad, purtător de cuvânt al Agenției Norvegiane pentru Digitalizare (Digdir), organismul de stat responsabil de digitalizarea și facilitarea utilizării serviciilor publice din Norvegia.

„Este cel mai mare atac împotriva soluțiilor Digdir pe care l-am experimentat vreodată”, a spus Kvistad.

Atacurile de tip denial-of-service au însemnat că hackerii au direcționat trafic masiv către agenție pentru a bloca serviciile, inclusiv unul care permite cetățenilor să utilizeze o singură autentificare pentru mai multe servicii publice.

Agenția norvegiană a reușit să mențină serviciile funcționale

Cu toate acestea, purtătorul de cuvânt al Digdir a declarat că agenția a reușit să mențină serviciile funcționale „practic tot timpul”.

Într-o postare de miercuri pe Telegram, relatată pe scară largă de presa norvegiană, grupul de hackeri pro-ruși Server Killers a revendicat responsabilitatea pentru atac și a declarat război cibernetic Norvegiei după ce țara și-a reînnoit cooperarea în domeniul securității cu Ucraina pe 23 august.

Duminică, prim-ministrul norvegian Jonas Gahr Støre a anunțat în timpul unei vizite la Kiev că Norvegia va oferi Ucrainei 85 de miliarde de coroane norvegiene din bugetul de stat de anul viitor, pentru al treilea an consecutiv.

Cele două țări s-au angajat, de asemenea, să continue cooperarea în domeniul tehnologiei dronelor și al altor forme de război modern.