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Entuziasm masiv pentru vizita Papei Leon în Franța. Sute de mii de persoane s-au înscris la slujba pe care o va oficia la Place de la Concorde

Vizita Papei Leon al XIV-lea în Franța la finalul lunii septembrie a generat un val uriaș de entuziasm în rândul credincioșilor. Cu o lună înaintea evenimentului, aproximativ 400.000 de persoane s-au înscris pentru a participa la slujba de la Paris. Alte zeci de mii de credincioși sunt așteptați la celelalte evenimente ale vizitei Suveranului Pontif.
Entuziasm masiv pentru vizita Papei Leon în Franța. Sute de mii de persoane s-au înscris la slujba pe care o va oficia la Place de la Concorde
Hepta/Mediafax Foto
Radu Mocanu
26 aug. 2026, 15:52, Știri externe
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Vizita Papei va începe vineri,  25 septembrie, la Paris, unde acesta se va întâlni cu președintele Emmanuel Macron și va vizita sediul UNESCO, notează Le Figaro.

Suveranul Pontif va merge apoi la Catedrala Notre-Dame, fiind primul papă care vizitează catedrala de la redeschiderea sa în decembrie 2024. 

Unul dintre principalele momente ale vizitei va fi întâlnirea dedicată tinerilor, organizată vineri seară pe Stade de France. Cele 80.000 de bilete disponibile s-au epuizat într-o singură oră.  

Totodată, aproximativ 10.000 de adolescenți sunt așteptați sâmbătă la La Défense, înainte de a se deplasa spre Place de la Concorde și Champs-Élysées pentru a participa la slujba celebrată de Papă. 

Sute de mii de pelerini așteptați la Paris și Lourdes

Aproximativ 400.000 de persoane s-au înscris deja pentru liturghia de sâmbătă care va avea loc în Place de la Concorde. Organizatorii estimează că numărul participanților va continua să crească. 

La Lourdes, unde Papa Leon al XIV-lea va celebra o slujbă pe 27 septembrie, sunt deja înscriși aproximativ 115.000 de pelerini, în condițiile în care capacitatea maximă estimată este de 150.000 de persoane.  

Pentru desfășurare fără incidente, organizatorii pregătesc o infrastructură amplă, inclusiv aproximativ 12 kilometri de bariere și 1.500 de preoți pentru distribuirea Sfintei Împărtășanii. 

Întreaga vizită a liderului de la Vatican constituie un deosebit efort logistic implicând mii de voluntari, 12.000 la Paris, 2.000 în Lourdes și 1.100 în Metz. 

De ce atrage noul pontif atenția credincioșilor europeni

Potrivit organizatorilor, vizita are loc într-un context de interes crescut pentru Papa Leon al XIV-lea și pentru Biserica Catolică în Europa, pe fondul creșterii numărului de catehumeni, adulți care se pregătesc spiritual pentru a fi botezați. 

„Există un interes reînnoit față de Papă în Europa, așa cum am văzut în Spania. Este începutul pontificatului său, are o figură simpatică și a dat dovadă de curaj în relația cu Donald Trump”, a declarat o sursă de la Vatican despre valul de entuziasm care marchează începutul pontificatului lui Leon al XIV-lea. 

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