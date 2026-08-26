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Cum să mergi ca pe Lună fără să pleci de pe Pământ. Invenția unui acrobat francez

Cum ar fi să pășești pe Lună fără să părăsești Pământul? Un acrobat francez a găsit o soluție surprinzător de simplă: un dispozitiv din oțel, cabluri și contragreutăți care imită efectul gravitației.
Cum să mergi ca pe Lună fără să pleci de pe Pământ. Invenția unui acrobat francez
Andreea Tobias
26 aug. 2026, 14:11, Life-Inedit
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Bastien Dausse, artist acrobat, a creat „La Bascule”, conform gadgetreview.com.

Înseamnă „leagăn”, în franceză, și descrie exact principiul din spatele invenției. Un artist legat cu hamuri se leagănă pe un braț curbat din oțel, în arcuri lente de imponderabilitate.

Sistemul imită gravitația Lunii, care este de aproximativ șase ori mai slabă decât cea de pe Pământ. Contragreutățile preiau cea mai mare parte din greutatea artistului, astfel încât acesta se poate mișca aproape ca pe suprafața Lunii.

Dispozitivul are doar cabluri, un ham și un braț metalic curbat, care se mișcă odată cu artistul. Practic, aparatul devine o prelungire a corpului său, ajutându-l să se miște ca și cum ar avea mult mai puțină greutate.

Invenția a fost creată pentru spectacolul „Moon / Cabinet de curiosités lunaires”. Producția a fost prezentată la Grădina Tuileries din Paris, în cadrul Festivalului de Artă „French May”. Turneul a continuat și la La Courneuve, precum și în alte locații din Franța.

Simularea tradițională a gravitației presupune, de obicei, bazine subacvatice sau platforme robotizate costisitoare. „La Bascule” obține un efect similar prin inginerie mecanică simplă. Compania nu prezintă dispozitivul drept o platformă de antrenament pentru astronauți, ci ca o operă artistică.

Spectacolul „Moon” reunește mai multe dispozitive antigravitaționale, fiecare susținând un act de aproximativ zece minute. Compania numește ansamblul „poeme fără gravitație”. Construcția structurală a fost realizată de Pierre-Yves Aplincourt și Oliver Zimmerman, împreună cu Association La Molette.

Dispozitivul nu este de vânzare, iar reproducerea lui ar necesita cunoștințe avansate în sisteme de suspendare.

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