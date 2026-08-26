O răposată actriță cu două premii Oscar lasă moștenire fiilor ei o avere de aproape 16 milioane de lire sterline

Celebra actriță din serialul „Downton Abbey”, Maggie Smith, lasă în urmă o avere de aproape 16 milioane de lire sterline. Beneficiarii sunt cei doi fii pe care îi are din prima căsătorie. Ea a murit în anul 2024, la vârstă de 89 de ani.

Vedeta a câștigat de-a lungul carierei două premii Oscar și a jucat în seriale celebre precum „Harry Potter”, unde a interpretat-o pe profesoara Minerva McGonagall. Înregistrările din probatoriu arată că cei doi băieți pe care îi avea cu primul soț, Christopher și Toby Stephens, vor primi suma de 15.977.325 de lire sterline. Cei doi i-au moștenit și cariera de actori a mamei și au jucat în seriale celebre precum „Doctor Who” și „James Bond”.

După prima căsnicie, care a durat opt ani, actrița s-a recăsătorit cu dramaturgul Beverley Cross, cu care a fost împreună până la moartea acestuia, în 1998. Maggie Smith a lăsat în testamentul ei tot ce a primit de la cel de-al doilea soț, și anume drepturile de autor, redevențele și lucrările nepublicate ale dramaturgului, către cei doi copii pe care i-a avut cu acesta, Philippa Maughan și Shaun Cross, relatează The Telegraph.

Averea actriței include și o casă cu cinci dormitoare în West Sussex.