Radiațiile cosmice i-au provocat cancerul unei însoțitoare de zbor. Ce arată o instanță franceză

O fostă însoțitoare de bord pe zborurile Air France, în vârstă de 59 de ani, a cerut să i se recunoască cancerul la sân drept o boală profesională, cauzată de condițiile de muncă.

Potrivit BBC, o instanță franceză îi dă dreptate fostei însoțitoare de zbor.

Legătura dintre cancer și condițiile de lucru a fost confirmată printr-o hotărâre judecătorească istorică din orașul Bayonne, în sud-vestul Franței.

Radiațiile cosmice, unul din trei factori ce pot duce la cancer

Aceasta a declarat că radiațiile cosmice reprezintă unul dintre cele trei pericole cancerigene care decurg din profesia de însoțitor de zbor. Celelalte două erau fumatul pasiv și munca prelungită de noapte.

Fumatul a fost autorizat pe zborurile Air France până în anul 2000.

Potrivit deciziei, Sophie Lainault se poate pensiona anticipat. La momentul actual, ea se află în remisie după cancer. De asemenea, orice tratament suplimentar va fi rambursat integral de sistemul francez de sănătate.

„Cea mai dragă dorință a mea este ca această decizie să încurajeze și alte femei, care până acum nu au avut curajul să facă acest pas”, a declarat Lainault.

Majoritatea orelor de muncă le-a realizat noaptea

Ca stewardesă pe avioanele Air France, Lainault a acumulat 12.600 de ore de zbor între 1989 și 2019. Peste jumătate dintre acestea au fost efectuate noaptea, potrivit sursei.

Multe zboruri pe distanțe lungi și la mare altitudine de la Paris ar fi dus-o în apropierea Polului Nord. Aici, expunerea la radiațiile din spațiu, precum particule de la soare și alte stele, este cea mai intensă.

Ce arată un studiu Harvard

Un studiu realizat luna aceasta la Facultatea de Medicină Harvard din SUA a constatat că însoțitoarele de bord și piloții au avut cel mai ridicat nivel de decese prin cancer legate de radiații, dintre peste 500 de profesii diferite.

În total, aproximativ 6,9% din decesele în rândul însoțitorilor de zbor și 6,7% din decesele în rândul piloților au fost cauzate de cancere legate de radiații, potrivit analizei.

De ce e periculoasă expunerea la poli

Este cunoscut de mult timp că transportul aerian la altitudini mari expune oamenii la radiații cosmice. Totuși, doza pentru majoritatea călătorilor este considerată nesemnificativă statistic. Expunerea la poli este mai intensă deoarece, în alte părți, câmpul magnetic al Pământului acționează ca un scut.

„În Franța, legătura dintre cancerul de sân și anumite riscuri a fost stabilită pentru o serie de profesii, cum ar fi asistentele medicale… dar aceasta este prima dată pentru o stewardesă”, a declarat avocata lui Lainault.

Compania aeriană a transmis că nu a jucat niciun rol în procesul lui Lainault. De asemenea, a anunțat că nu a înțeles raționamentul din spatele deciziei instanței, mai arată sursa citată.